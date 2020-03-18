「蛋餅薇涵」指「肉包包」粉絲散布性愛片 和解獲緩刑

「TWITCH」網路平台實況直播主王姿方（蛋餅薇涵），前年1月評論另一名直播主「肉包包」性愛影片外流時，指一名替肉包包講話的網友是散布影片者，還揭露網友的臉書照片，新北地院認定構成誹謗，判王女4月徒刑，得易科罰金。王女上訴，台灣高等法院雖駁回，但考量她已和告訴人和解並賠償，宣告緩刑2年。

直播主「肉包包」前年1月被爆與「斗內（打賞）」8萬元的廖姓粉絲發生多次性關係，影片外流後，她開直播稱自己是被性侵，影片是偷拍，還被威脅不得分手，但與她發生關係的粉絲認為這說法與事實有出入，委託王女幫忙協調說明和道歉事宜，卻衍生王女與另一名支持「肉包包」的蔡姓網友衝突。

前年1月18日，「蛋餅薇涵」在直播上公布替「肉包包」講話的蔡姓網友臉書，指該網友是散布性愛影片者，「大家要嘴砲、要攻擊、要罵人渣、要什麼送中監（台中監獄）。散播的是這位人好不好」、「縱然八萬哥拍影片，他錯，可是散布的是他（蔡）」。她還說「你身為一位老師，你要教導我們國家的棟樑，你今天竟然去散播一個女生被偷拍的影片，那你還有什麼事情做不出來，那千萬‥‥不知道那老師是不是教女校欸，阿如果是教女校我跟你講即將會有一波轉學潮。」，蔡提告。

高院認為，王女在網路直播中指稱「人渣」、「送中監」，這是批評蔡的舉止、品格，客觀上已貶損蔡姓網友的人格和社會地位，況且她還說「今天竟然去散播一個女生被偷拍的影片，那你還有什麼事情做不出來」，這是具體指責蔡散布性愛影片，讓人誤認蔡卑劣，涉及誹謗。

高院認為王女犯公然侮辱、誹謗罪，應從重之誹謗罪論處；因今年2月26日審判時，王女自陳直播影片在案發1年半後刪除，依相關資料佐證，可認定她犯罪，同意一審量刑刑度。合議庭衡酌雙方已和解，認為王女應知警惕，認為宣告之刑暫不執行為當。