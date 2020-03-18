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傳新冠肺炎個案隔離治療假訊息 新竹檢方緩起訴
中央流行疫情指揮中心3月14日公布第53例確診病例後，16日上午網路開始出現「有患者目前在新竹地區一間醫院隔離醫治」的假訊息，新竹地檢署獲報，立即派專責檢察官王遠志指揮偵辦，調查訊息來源，通知賴姓男子、黃姓女子到案說明，檢方今偵查終結，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，予以緩起訴。
檢方16日上午接獲新竹縣衛生局通報，指網路出現 「有患者目前在新竹地區一間醫院隔離醫治」的假訊息，旋即指派專責檢察官王遠志指揮警、調展開偵辦。
經依臉書帳號確認，使用人為賴男，並溯源追查訊息來源為黃女LINE的貼文，先由警、調於16日通知2人到案，要求刪除貼文，於個人網頁重新貼文澄清事實，並由檢察官於17日傳喚到庭，諭知支付緩起訴處分金1萬元、向指定團體提供60小時義務勞務及參加2場檢方舉辦的法治教育課程後，於今偵結為緩起訴處分。
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