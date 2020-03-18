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「宿舍之狼」竟是自家人！ 噁男：喝酒吃一點豆腐沒關係

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
負責管理公司宿舍的陳姓男員工，去年兩度騷擾宿舍內妙齡女員工，遭橋頭地院依強制猥褻罪共兩罪，判應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，緩刑3年，可上訴。示意圖／ingimage
負責管理公司宿舍的陳姓男員工，去年兩度騷擾宿舍內妙齡女員工，遭橋頭地院依強制猥褻罪共兩罪，判應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，緩刑3年，可上訴。示意圖／ingimage

高雄市某精機廠赫見「宿舍之狼」！負責管理公司宿舍的陳姓男員工，去年兩度騷擾宿舍內妙齡女員工，直接勾脖子、揉胸、甚至大膽強行親吻，還猥褻調戲說「喝酒吃一點豆腐沒關係吧」。橋頭地院依強制猥褻罪共兩罪，判處陳應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，緩刑3年，可上訴。

判決指出，陳男去年初深夜，看見住宿舍的19歲女員工獨自在宿舍1樓抽菸，於是上前攀談，假稱想跟女子索討香菸，卻趁機觸碰女子隱私的胸、腰部。女子受到驚嚇閃躲，但陳男竟然直接勾住女子脖子說，「我喝酒吃妳豆腐應該沒有關係吧」，隨後強吻女子臉部得逞。

陳男猥褻女子得逞後，食髓知味，尾隨被侵犯的女子進入宿舍二樓房間，發現另名同樣也是19歲的女子在浴室盥洗，又萌生色慾，硬生生推開浴室門，正面環抱該女子，不顧女子奮力猛推，他仍緊緊擁抱，還揉捏女子胸部，猥褻說到「喝酒吃一點豆腐沒關係吧」，二度猥褻得逞。

陳男在同一天內，分別對兩名19歲女子強制猥褻，有被害女子證詞指證，另有女子跟友人之間的通訊對話記路佐證，檢、審認定陳男犯強制猥褻罪證確鑿。

橋頭地院審理認為，陳男為了逞依時私慾，違反女子意願猥褻，相當不應該，然而，考量他已分別跟被害女子調解，且賠償完畢，女子均表示願意給予他自新機會，簡易庭認為，陳男已有反省悔悟之心，從此應該知所警惕，相信沒有再犯之虞，審結依強制猥褻罪共兩罪，判處陳應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，緩刑3年，可上訴。

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