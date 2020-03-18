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妙齡女爛醉遭撿屍2度硬上 賤男還偷她1000塊付開房費

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
陳男趁女子酒醉2度硬上，還偷她皮包內的1000元支付開房間費用，法院依乘機性交罪、竊盜罪，各判陳有期徒刑3年2月、拘役30天。示意圖／ingimage
陳男趁女子酒醉2度硬上，還偷她皮包內的1000元支付開房間費用，法院依乘機性交罪、竊盜罪，各判陳有期徒刑3年2月、拘役30天。示意圖／ingimage

陳姓男子到KTV唱歌見1名女子酒醉假裝好意要送她回家，卻載往汽車旅館2度硬上，連開房間費用都是偷拿女子皮包內的1000元支付，女子事後提告，表示陳的行為造成她「一輩子的傷痛」，事後陳答應賠償女子40萬元獲和解，法院依乘機性交罪、竊盜罪，判陳3年2月、拘役30天，可上訴。

檢警調查，陳男2018年12月27日凌晨3點多，在桃園某KTV包廂歡唱，見女子酒醉意識不清，就主動說要載她回家，結果卻攔車去附近的汽車旅館開房間，但陳不想花自己的錢，趁機翻開女子隨身皮包，偷了1000元支付房費。

陳更性慾大發，見對方無力抵抗，脫掉女子衣服、褲子及內褲，前後硬上2次得逞，事後女子醒來發現衣衫不整，且睡在旅館房間，認為遭侵犯報警提告全案才曝光。

審理時，陳男對偷竊、性交犯行均坦承不諱，另KTV員工也證稱有看到陳帶著女子一同離去，檢警並調閱KTV、汽車旅館監視器畫面，均發現陳有進出，且女子當時已呈現泥醉需人攙扶姿勢。

陳的辯護人則說，盼法院考量陳男多年還從事正當工作，因一時出動侵犯女子，犯後已知悔悟，也以40萬元和對方達成和解，並依照約定履行中，已經獲得女子原諒，請求依刑法59條減刑，並給予緩刑。

法院認為，陳確實和女子達成民事和解，承諾賠償40萬元，並以先支付15萬元，但考量女子表示，陳男行為造成她一輩子的傷痛，不願意原諒他，此部分和陳所述相違背，且本件客觀上應無足以引起一般同情，顯可憫恕、猶嫌過重情狀，不予減刑及緩刑。

法院審酌，陳男為滿足一己私慾，趁女子酒醉竊取財物，又不顧及對方性自主權、尊嚴，朝她乘機性交，考量陳犯後坦承、達成和解，依乘機性交罪、竊盜罪，各判陳有期徒刑3年2月、拘役30天，拘役部分得易科罰金。

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