中秋節送蘋果禮盒買票？宜縣議員逆轉確定當選無效！

宜蘭縣議員賴良洲2018年被控參選時贈送蘋果禮盒給3名選民，被同選區候選人林金龍、檢方提當選無效訴訟，一審判賴良洲勝訴，保住議員資格，但案件上訴，台灣高等法院今改判賴良洲當選無效確定。

林金龍和檢方提告主張，賴良洲被控2018年9月11日藉由拜票之際，交付3名選民蘋果禮盒，約定好要投票支持他當選宜蘭縣議員，已經違反選罷法，因此提起當選無效訴訟。

宜蘭地院一審駁回林金龍、檢方的請求，判賴良洲勝訴；案件上訴，高院認為，賴良洲偵訊時已經自白認罪，坦承有行賄投票一事，相關證人也證稱賴有送蘋果禮盒並請託投票支持。

高院指出，雖然販售禮盒業者稱蘋果禮盒每盒240元，但收受禮盒的選民均稱每盒市價約500至700元不等，確實會影響選民的投票意向，因此判賴良洲敗訴確定。

高院民事庭指出，賴良洲刑事部分二審撤銷一審有罪判決改判無罪，但高院民事庭認為，民事訴訟裁判不受刑事判決拘束，本案依照調查證據結果、辯論意旨等而為判決，縱使和刑事判決認定不同，也是依法有據。