聽新聞
test
0:00 / 0:00
公懲會只有管中閔案公開審？ 翁啟惠案竟遭忽略
立法院司法及法制委員會今審理公務員懲戒法修正草案，國民黨立委李貴敏詢問公懲會公開審理是否有規則可循，否則至今「只有」台大校長管中閔涉違法兼職案公開審理，令人疑惑。列席備詢的司法院祕書長林輝煌、公懲會委員長姜仁脩都沒有澄清「不只一件」。
台大校長管中閔去年1月8日上任，7日後遭監察院以擔任公職期間替壹週刊寫社論而彈劾，移送公務員懲戒委員會。監院指管違反公務員服務法「禁止兼職」規定，還曲解銓敘部函釋；公懲會去年9月申誡。而管案也是公懲會首件「主動」開放旁聽的案件。
而中研院前院長翁啟惠涉浩鼎案，公懲會認為翁啟惠未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突情事，判他申誡。翁啟惠不服提再審，公懲會去年7月4日的再審庭其實也採公開審理，距離管案去年7月2日開庭，只差2天。
當時公懲會表示，審酌翁案為矚目案件，有公開透明必要，決議改公開審理，也是繼管案後，第二起公懲會主動公開的案件。
現任的公懲會委員長姜仁脩是去年10月上任。
李貴敏認為公開審理未嘗不是壞的方向，但如何決定案件是否開放旁聽，希望有規則可循。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言