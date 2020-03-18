公懲會只有管中閔案公開審？ 翁啟惠案竟遭忽略

立法院司法及法制委員會今審理公務員懲戒法修正草案，國民黨立委李貴敏詢問公懲會公開審理是否有規則可循，否則至今「只有」台大校長管中閔涉違法兼職案公開審理，令人疑惑。列席備詢的司法院祕書長林輝煌、公懲會委員長姜仁脩都沒有澄清「不只一件」。

台大校長管中閔去年1月8日上任，7日後遭監察院以擔任公職期間替壹週刊寫社論而彈劾，移送公務員懲戒委員會。監院指管違反公務員服務法「禁止兼職」規定，還曲解銓敘部函釋；公懲會去年9月申誡。而管案也是公懲會首件「主動」開放旁聽的案件。

而中研院前院長翁啟惠涉浩鼎案，公懲會認為翁啟惠未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突情事，判他申誡。翁啟惠不服提再審，公懲會去年7月4日的再審庭其實也採公開審理，距離管案去年7月2日開庭，只差2天。

當時公懲會表示，審酌翁案為矚目案件，有公開透明必要，決議改公開審理，也是繼管案後，第二起公懲會主動公開的案件。

現任的公懲會委員長姜仁脩是去年10月上任。

李貴敏認為公開審理未嘗不是壞的方向，但如何決定案件是否開放旁聽，希望有規則可循。