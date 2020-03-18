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縱火前女友家卻燒死她身障兒 屏東男二審仍無期

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
屏東縣潮州鎮北平路一處透天民宅的出租套房去年5月發生火警，釀1名腦麻身障男子身亡。資料照片／本報記者翻攝
屏東縣潮州鎮北平路一處透天民宅的出租套房去年5月發生火警，釀1名腦麻身障男子身亡。資料照片／本報記者翻攝

屏東男子趙世翰疑不滿林姓前女友有新歡，去年5月涉去林女租屋處縱火，反而害林女患有小兒麻痺的兒子來不及逃生燒死，他事後否認縱火，不過因案發後他身上手臂有採到藍色油漆碎片，與林女租處吻合，且租處鐵皮圍牆內也有他指紋，一審依殺人罪判無期徒；趙上訴後，高雄高分院今維持無期徒刑，仍可上訴。

二審合議庭認為，趙世翰（58歲）僅承認放火、否認有殺人意圖，對於案情仍避重就輕，考量他手段凶殘，造成無可回復的結果，未與被害家屬達成和解，犯後態度不算良好，不過他先前對待林女的兒子不錯，應還不到喪盡天良、毫無教化可能，沒有永久隔離必要。

判決指出，趙世翰曾與林姓女子交往且同居多年，後來他因酒駕案入獄，出獄後林姓女友提分手，表示已結交新男友，他疑無法接受，去年5月26日晚間7點多駕駛小貨車到林女承租的潮州鎮北平路透天厝套房，攀爬至她所住的2樓陽台外，潑灑汽油點燃；林女當時不在，不過林女的25歲身障兒子當下來不及逃生，慘遭大火吞噬身亡。

趙世翰做案後騎車逃逸，被警方依車牌循線逮獲，移送並遭羈押，檢方起訴求處死刑；趙應訊、審理時卻一概否認縱火，一審發現，案發前他狂叩林姓女子，且他落網時手臂內側採集到藍色油漆碎片，與林女租屋處的成分吻合，加上該透天厝圍牆內側有趙的指紋，認定犯案，但考量他仍有教化可能，處無期徒刑。

趙世翰提出上訴，於二審期間改口承認縱火，辯稱是不小心燒死林女的兒子，原先沒有殺人意圖。

林姓女子（左）的兒子不幸遭前男友縱火喪命。資料照片／本報記者翻攝
林姓女子（左）的兒子不幸遭前男友縱火喪命。資料照片／本報記者翻攝

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