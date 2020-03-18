新黨案證據能力被挑戰？ 調查官：鑑識流程沒寫成報告

台北地檢署起訴新黨違反國安法案，核心證據是扣案電腦內舊電磁紀錄；台北地院今天傳喚調查局鑑識科學處調查官李坤駿查證電磁紀錄還原過程，李證稱，新黨案是由調查局內部所交辦，證物鑑識、啟封都有紀錄，只是沒有載明於鑑定報告中。

李坤駿是交通大學碩士，2014年起負責鑑識工作，一年經手40案。李說，他花一周還原新黨案的電磁紀錄，因不是院、檢交辦任務，沒有將經過載明在報告中，鑑定做完，證物入證物室歸檔，而他處理的案子很多，並非每一案價值都高，鑑識時並不知道案子在什麼階段。

合議庭今天傳喚新黨案被告王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠的父親王進步、陸生共諜周泓旭，同時傳喚由辯方聲請的證人李坤駿出庭，律師團企圖挑戰檢察官蒐證的證據能力，李坤駿接受律師團輪番詰問。

李坤駿證稱，所鑑定的新黨案是由科長交辦，承辦時有做收件、在實驗室時間、照相等紀錄，局內只要有碰到證據的同仁，都會在文件上簽名。

李證稱，他被交辦時，取得一份關鍵字清單，再以「星火燎原」等關鍵字去搜尋扣案電腦以及手機等鑑識標的物內的資料，運用破解資料的軟體都做過校準，做完後原封送回證物室；李說，有關鑑識案用手寫的紀錄有留存，每年都有審查機制確保資料不被竄改。

台北地檢署檢察官指控，2014年5月，周泓旭結識王炳忠等人，共組成「新中華兒女學會4人核心決策小組」及「星火秘密小組」，在台發展組織，王炳忠等以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」掩護，進而發展組織，2017年12月19日檢調執行搜索時，引發被王炳忠直播蒐證爭議。