北市電子菸業者疑囤積N95口罩 檢警今約談到案

台北市大安區1家電子菸專賣店業者涉嫌囤積口罩，將醫療用口罩一包50片以700元賣給民眾，N95則每片售價125元，疑似哄抬價格及囤積防疫物資。台北地檢署今指揮大安分局約談顧姓負責人到案說明，預計下午依違反傳染病防治法等罪移送偵辦。

大安分局接獲情資，指大安區有電子菸專賣店疑似囤積230片N95口罩、7500片醫療用口罩，並將醫療用口罩一包50片以700元賣給民眾，N95口罩則每片售價125元，遠超出政府實施口罩實名制所訂的統一價格5元。

北檢民生專組檢察官指揮大安分局偵辦，今會同相關人員前往該商店稽查發現囤積大批口罩，為確認口罩分類及等級，將特別請中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜進行鑑定，預計下午將顧姓負責人移送北檢複訊，全案朝違反傳染病防治法等罪方向偵辦。

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