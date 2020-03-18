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立委提案判決書譯成英文 司法院：全翻有難度
立法院司法及法制委員會今進行第7次全體委員會，立法委員劉世芳等人臨時提案，要求司法相關法案或判決增加英文譯本。雖然立委出發點良善，但判決書內容龐雜，光是要「白話」現階段就未能落實，司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，可以翻譯主文要旨，不過要全文翻譯有其難度。
這起臨時提案案由是鑒於司法相關法案或判決內容日益多元與國際化，立委請司法院研議增加英文譯本之相關法案、判決，讓內容精準，減少語言文字理解上的誤差，影響各項法律、司法判決品質與效率。
立委蔡易餘認為這個提案「很好」，立委鄭運鵬則指法律用語不太容易只用英語理解，可能還有其他語言的需要。
召委周春米請司法院研議，因有些刑事被告是外國人，民事判決中也有些是外籍人士，提案的精神應先是做到判決讓當事人了解，之後才是判決「國際化」。
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