維冠建築師入監前竟還能審工程 黃偉哲：將究責

2016年206南台大震造成台南市永康區維冠大樓倒塌，115人罹難，不過，負責該大樓設計監造的建築師鄭進貴在入監服刑前半個月，竟然還可審查其他建築師的裝修工程，且至今建築師執照還未撤銷，台南市長黃偉哲今受訪時表示，今天就會開會做出決定撤銷建築師執照，同時也會追究相關人員的議處和責任。

鄭進貴遭法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，去年3月入監至今已1年多。經查，他在服刑前半個月，竟還代表台南市建築師公會審查其他建築師的裝修工程，直到現在，他的建築師執照也還未依建築師法撤銷。

台南市工務局原訂3月中旬召開台南市建築師懲戒委員會，針對鄭進貴懲戒一案進行審查，若案件確立，將依築師法第4條，報請中央主管機關撤銷或廢止其建築師證書。

黃偉哲今天表示，公務員就要依法行政，既然鄭進貴已經法院判決入監，依法應撤銷建築師執照，台南市政府當然應該馬上撤銷，至於沒有馬上撤銷的背後原因為何，是公務員消極不作為還是有包庇行為，內部會再調查。

黃偉哲說，台南市政府今天就會開會做出決定撤銷建築師執照，既然去年就已經接到中央公文，為何接到公文後沒有作為，相關人員的議處和責任我們應該追究。