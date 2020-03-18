偵訊嫌犯一案一地到底 彰警估可減少約20人染疫風險

新冠肺炎疫情嚴竣，警方除了要做治安本務，還要做好員警自我防護，彰化警方在拘捕或逮捕現行犯後，首創由主辦員警以一案一地到底處理為原則，從派出所、分局到地檢署，設置單機雙螢幕製作筆錄，估計可減少約20名人員接觸，避免傳染風險。

彰化縣警察局表示，在防疫期間，治安工作仍不容有空窗期，為確保員警執勤緝捕現行犯、通緝犯的安全，局長方仰寧除指示各分局應擇通風良好或室外適當場所設置偵詢處所外，並要求該局刑事警察大隊訂定標準作業程序，供員警於查獲該類特定對象時依作業程序辦理，以減少該局員警接觸可能染疫對象的機會，降低感染風險。

刑警大隊副大隊長林世明表示，為減少員警及彰化地方檢察署人員在偵辦時，接觸可能感染新冠肺炎嫌犯，除要先行量體溫，並要求配戴口罩，嫌犯還要加戴手套及穿著簡便型雨衣，並由該案員警以一案一地到底處理為原則，帶至分局設置通風良好之偵詢處所進行後續調查及偵詢，避免特定對象進入駐地、減少接觸，詢問後，並應聯繫地檢署，請示這些可能染疫的嫌犯是否需要解送地檢署，不需要解送至地檢署者，則由接案檢察官以視訊方式實施複訊。

林世明說，過去員警緝捕現行犯、通緝犯，員警先要帶回派出所、再到分局，然後移送地檢署，接觸人員包括員警、法警及檢察官、書記官等，估計約有20多人，如今，因應新冠肺炎疫情，實施一案一地到底的措施，讓接觸人員減到最少，減少傳染的風險。