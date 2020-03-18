提升犯罪被害人保護 王婉諭提四大訴求

時代力量立委王婉諭今天與律師團代表陳孟秀、李宣毅、曾威凱、兒童權益促進協會理事長王薇君等人舉行記者會，針對犯罪被害人保護制度改革提出「決策貼近被害人」、「保障被害人經濟安全」、「強化被害人訴訟參與」、「行政院應設立常設性之犯罪被害人保護會」等四大訴求。王婉諭呼籲，政府應共同面對現行犯罪被害人保護工作的結構性困境，重新建構以人為出發點的制度，陪伴受害人邁向復原之路。

王婉諭表示，在過去的經驗裡，犯罪被害人保護協會是希望協助被害人的，但落實的情況卻往往流於形式；例如「事發後，隨即提供一整疊相關文件給被害人家屬，但在當時混亂的狀態下，根本沒有心力去閱讀這麼大量又繁瑣的文字」。且希望犯罪被害人保護協會能達到「專責人力一路相伴」的目標，但受限於人力、經費與層級的不足，提供的服務難以貼近被害人的需求，側重在協助補償金的申請。

王薇君表示，犯罪被害人保護協會從屬於檢察體系之下執行犯罪被害人保護工作，負責決策之董事會人員皆由檢察官兼任，是不合理的；應廣納被害人及實務工作者代表，讓決策貼近被害人的需求，並提升專業自主性。

清華大學助理教授連孟琦表示，台灣雖然在去年12月修法新增被害人訴訟參與制度，宣示要「為被害人設計一程序參與人之主體地位」，但並沒有增訂聲請調查證據、詢問證人、鑑定人及獨立上訴的權利，實質改變幅度不大。

連孟琦指出，其實承認被害人訴訟主體地位的關鍵意義在於保障「聽審權」，也就是能請求獲得訴訟相關資料（請求資訊權），就審判上的事實及法律問題有充分表達的機會（請求表達權），以及法官有義務聆聽並在判決時注意這些意見（請求注意權），這樣才能實質影響判決形成，也才能提升被害人對於判決結果的理解及接受度，進而增進對司法的信賴。