老闆挪用公司580萬買BMW代步 遭業務侵佔判刑1年

黃姓男子擔任某研發車機系統公司負責人，但他為了私人用途，擅自挪用公司580萬元買了輛BMW當作上下班代步車，被發現後辯稱，是要研究歐洲車的車機，但多名員工都指證，根本沒看過黃將車子拆解、研發，且公司客群也非高級車，法院不採信黃證詞，依業務侵佔判黃1年，可上訴。

檢警調查，黃男身為公司負責人，負責保管公司金融帳戶、資金，卻在2012年2月13日拿公司銀行帳戶內的580萬元，匯到某汽車公司，買了1輛BMW當作個人使用，以此侵佔公司580萬元。

審理時，黃坦承花公司580萬元買BMW，但矢口否認業務侵占，辯稱公司主要開發車機系統，且該技術最精密研發地點是歐洲，所以才買這輛車用以研究BMW廠牌的車機系統介面，目的是要把操作介面得以和中控系統更協調，且車子後來轉售，也把錢匯還給公司。

黃的辯護人說，黃男買車是為了替公司研究車機系統，就算並未替公司帶來許多助力，但僅是黃身為公司付則人的決策錯誤，不得以此認定有業務侵占犯意。

但公司員工證稱，黃當初自稱BMW是用自己錢買的，也沒看過他用該車參與研發，只見他開那輛車上下班，認為是他私用車，員工還說，公司沒有需求要BMW，因為這類高檔車機，不是他們要接處的客群，市場不一樣，也有人說，沒看過黃有拆解、研究該車。

法院認為，若公司有需要，黃理當會將BMW提供技術人員拆解、測試，而非只當作自己使用，就算如黃所述，有讓員工乘坐、觀看內部車機系統，黃大可以承租或借貸方式，何須花費580萬元買車，而目的僅作為觀看？

另根據多名員工證詞，黃不但沒將BMW留在公司作為研發用途，反而是自己上下班使用，足認黃買來是當作私用用途，其侵佔行為、意圖明確。而黃雖辯稱車子已轉售，賣的錢匯回公司，但侵占罪是「即成犯」，於侵佔行為完畢時犯罪即成立，就算將侵佔物返還仍不影響該罪成立。

法院考量，黃身為公司負責人，理應擔任善良管理人責任，幫助公司系統研發維護最佳利益，但黃卻為私人利益，挪用580萬元款項，購買私人使用車輛，影響公司帳戶、侵害公司營運，依業務侵占罪判黃男有期徒刑1年。