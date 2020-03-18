變電箱爆炸燒死無辜老翁 台電確定要賠260萬元

莊姓老翁5年前從美國返台關心老家都更進度，未料附近變電箱地震後爆炸，波及鄰近房屋起火燃燒，他逃生不及葬身火窟。家屬認為台電有管理疏失，提告求償，一、二審均判台電須賠償260萬餘元；台電不服提上訴，最高法院駁回上訴，全案確定

莊妻、兒子主張，莊翁年逾八旬，退休後和妻兒定居美國，5年前因關心新莊老家都更進度，獨自搭機回台；未料莊姓老翁返台時住處附近的台電「亭置式變壓器」（變電箱）突然爆炸，內部高熱絕緣油噴濺至距離不到15公分的房屋，引發火災。莊一氧化碳中毒、大面積灼傷送醫不治。

家屬指出，台電明知變電箱內部管線極易接觸不良短路，仍未積極維修更新，變電箱設置位置距離民宅過近，且底座未用螺栓固定，導致地震晃動造成短路釀禍，台電明顯有人為疏失，妻兒共要求360萬8805元喪葬費及精神撫慰金。

台電抗辯，員工均有定期檢查變電箱線路和設備，事發前檢查未發現異常，事故純屬意外，其餘變電箱也未發生過相同狀況；現行法規也未規定變電箱和民宅距離，管理上無疏失。

法官認為，依火災鑑定報告，研判變電箱內部因絕緣距離不足，引發絕緣油爆炸起火，台電有責任賠償。台電得負損害賠償責任，考量莊妻年老喪偶，若無意外本可和老伴安享晚年，判台電須賠償莊妻20萬8805元喪葬費、140萬精神撫慰金；莊的兒子獲賠100萬元，台電共需賠償260萬8805元，可上訴。