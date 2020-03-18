張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世，遺囑中將存款、股票、不動產由四子、二房獨子張國煒單獨繼承，並指定張國煒接任長榮集團總裁，但引發爭產風波；大房三子張國政無法接受遺囑內容，以張國煒為被告，向法院提出確認遺囑無效訴訟，台北地方法院前天判張國煒勝訴，確認張榮發遺囑有效，可上訴。

張國政主張，遺囑並非由張榮發親自簽名，張榮發也沒有親自指定2名以上見證人，也未向公證人陳述為自己的遺囑，另公證人在封面記明不實事項，公證書欠缺法定應記載事項，依照公證法規定應屬無效。

張國政認為，張榮發沒有陳述遺囑繕寫人劉孟芬的姓名與住居所，因此遺囑不符合民法密封遺囑、代筆遺囑的要件，請求法院確認遺囑無效。

張國煒抗辯，依照法院函調張榮發的就醫紀錄及醫療資訊，足以證明張榮發作成遺囑的當時有表述意思的能力，遺囑經公證後已屬公文書，且調查局鑑定也證明遺囑的簽名為張榮發親簽，認為遺囑應為合法有效。

法院認為，根據醫院有關張榮發的就醫紀錄，僅評估張榮發身體狀況需反覆入院，但神經系統欄認知功能項目均記載正常，無法證明製作遺囑時，張榮發已有精神障或或是心智缺陷而喪失遺囑能力。

當時的總裁特助劉孟芬作證指出，張榮發2014年11月覺得自己越來越老，想要先做準備安排，就叫她先用打字的，「他怎麼講我就怎麼打」，之後想到了又增加，直到同年12月中旬，張榮發想安排遺囑程序，並希望她和老臣柯麗卿、總裁特助吳界源、法務戴錦銓擔任遺囑執行人。

劉孟芬證稱，公證遺囑當天，公證人確認是張榮發的意思後就密封遺囑，由柯麗卿、吳界源、戴錦銓擔任見證人並簽名；張榮發在每一張遺囑都有簽他的英文字首，且意識非常清楚。其餘柯麗卿、吳界源、戴錦銓也作證指出，張榮發當時意識清楚。

判決指出，調查局對遺囑進行筆跡鑑定，結果和張榮發生前書寫習慣、筆跡結構佈局相符，確定是張榮發親筆簽名；遺囑經密封後，經張榮發親自在封縫處簽名，並指定柯麗卿、吳界源、戴錦銓見證簽名，公證人也在封面記名遺囑提出時間、遺囑人陳述等。

法官認為，雖然公證人、柯麗卿、吳界源、戴錦銓、劉孟芬對於遺囑公證處均證稱在張榮發住處，和公證書上記載為事務所不符，仍不足以認定其餘公正內容無人，且證人對於遺囑是否經口述、何人口述、何人密封等方面，說法不一致，但密封遺囑不以須經口述、須由何人密封為法定要件，不影響遺囑合法有效，因此判張國煒勝訴。

張榮發生前於2014年12月16日由劉孟芬代筆遺囑提到，「本人之存款及股票，全部由四子張國煒單獨繼承；不動產全部由四子張國煒單獨繼承」，並於遺囑最後寫道，「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」；「百年之後的未來接班人為：四子張國煒接任集團總裁」，仍引發大房、二房之爭，張國煒最終退出長榮集團，另創星宇航空；長榮集團則由大房主導，但也爆發內鬨，兄弟互告上法院爭訟。