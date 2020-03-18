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終審不同價？ 公懲案成本45.7萬遠高於最高院3.3萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
立法委員李貴敏認為公務員懲戒法修正草案第五條「『依職權裁定先行停止被付懲戒人之職務」有疑義。記者王宏舜／攝影
立法委員李貴敏認為公務員懲戒法修正草案第五條「『依職權裁定先行停止被付懲戒人之職務」有疑義。記者王宏舜／攝影

立法院司法及法制委員會今天上午審議公務員懲戒法修正草案，未來公懲會將正名為「懲戒法院」，不過立委則質疑懲戒法院的對象僅有公務員，一般民眾可否「看了就知道？」也疑惑懲戒案件的成本竟比最高法院的案件高出數倍。

公懲法自1931年6月公布實施，歷經11次修正，但自懲戒新制施行以來，外界對公務員懲戒委員會「是否為法院？」常有疑惑。為求名實一致，司法院認為依釋字第396號解釋規定，有正名必要，擬將公懲會更名為懲戒法院，並改為一級二審制，以發揮救濟、糾錯功能。

修正草案第79條規定經廢棄原判決而有「因基於確定之事實或依法得斟酌之事實，不適用法規或適用不當廢棄原判決，而案件已可依該事實為裁判」和「原判決就訴不合法之案件誤為實體判決」兩情形，懲戒法庭第二審自為判決。

為配合修法，公務員懲戒委員會、公務員懲戒委員會合議庭、委員長、委員等名稱，分別修正為「懲戒法院」、「懲戒法庭」、「院長」、「法官」。

立委李貴敏則質疑，同為終審法院，懲戒法院的1個案子成本高達45萬7300元，但最高法院的1個案件只有3萬3900元，是否不合理？公懲會委員長姜仁脩表示，2015年有1400多件，但去年只有198案，預算仍維持9千萬，人也沒有特別增加，案件量多少視移送來的案件有多少；他強調很少「程序駁回」。姜說，監察院移送的比例案件數約占公懲會二、三成。

李貴敏另詢問，新名「懲戒法院」仍是針對公務員，外界未必會知道，名稱是否要釐清是「為了公務員？」，何以司法院完全不考慮？立委劉世芳則問「停止職務」效力會否影響職務評等、考績，否則意義不大。

司法院秘書長林輝煌回答，懲戒法庭是針對公務員，另一個懲戒法院下置的「職務法庭」則是針對法官（檢察官），外界對「懲戒法院」的名稱與功能是否一望即知，未來會對外做法治教育。司法院行政訴訟及懲戒廳廳長簡慧娟表示，懲戒法庭對移送的懲戒案件認情節重大，有「先停止職務必要」，得依職權裁定先行停止被付懲戒人職務，並通知懲戒人所屬管機關；第一審的裁定，得抗告。

不過對於是否只能「依職權」而排除「依聲請」，立委和司法院有不同看法，公務員懲戒法修正草案第五條保留。

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