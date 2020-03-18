大貨車扯斷路樹判免賠 北市府不服上訴逆轉獲賠4萬多元

陳姓男子駕駛貨櫃車在台北市扯斷1棵台灣欒樹，北市府向陳任職的通運公司求償4萬多元。業者辯指路樹管理不當，貨櫃車才會勾扯到樹，基隆地院簡易庭判免賠。北市府不服上訴，基隆地院二審翻案，認定陳有過失，北市府向通運公司求償有據，判業者要賠錢，並不得上訴。

北市府提告及上訴指出，陳男去年3月27日上午駕駛貨櫃車，撞斷忠孝東路5段的台灣欒樹，依台北市行道樹管理維護自治條例規定，向通運公司求償台灣欒樹單價5594元並加計6倍，加上補植費2480元，合計4萬1638元。

通運公司答辯，陳男駕車欲駛出停車格時，無法注意到路樹枝枒逾越人行道邊線，才會勾住並拉斷，肇因是路樹管理不當，陳無過失。

基隆地院簡易庭以北市府未能舉證，證明陳男駕車毀損路樹有故意或過失，求償無理由，北市府不服上訴。

基隆地院合議庭認為，陳男臨時停車駛離時勾扯斷路樹，顯見陳的行為與北市府所受損害有因果關係，法律本應推定陳有過失。

合議庭指出，陳將貨櫃車臨停貨車裝卸專用區已違反規定，且在駛離時疏未注意車輛四周狀況，導致勾扯人行道上路樹攔腰斷裂，過失應堪認定，辯稱無過失不可採信，廢棄一審判決。