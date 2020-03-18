改裝車輛噪音擾人清夢 台南聯合稽查取締

民眾反映，近來台南市東區深夜改裝車輛排氣管呼嘯而過的噪音，擾人清夢。台南市警一分局會同環保局、監理站昨晚在台1線中華東路段後甲圓環處聯合稽查，4個小時下來，攔檢近百輛機車，發現改裝車輛52件、召回檢驗10件，環保局現場檢測噪音超標則裁罰6件，限期複檢改善。

「車子買來時，就這樣呀！」、「我買的二手機車…」，聯合稽查小組晚間6時起，在車水馬龍的台1線中華東路段後甲圓環處執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，不少機車騎士被攔下時喊冤，仍被執勤員警逐一糾正，也有價值不斐的大型重機車遭攔檢，當場檢驗排氣量，有無經過改裝。

警方指出，利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

若改裝車燈、設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器），其實都可以一目瞭然，尤其在夜間，如經改裝車燈，更顯而易見，或有無照駕駛等違規行為，警察及監理單位均依道路交通管理處罰條例開罰。