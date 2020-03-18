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張榮發手寫遺囑法院判有效！張國煒可繼承140億元遺產

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
張國煒。本報資料照片
張國煒。本報資料照片

長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世，手寫遺囑曝光寫道，將存款、股票、不動產由四子、二房獨子張國煒單獨繼承，並指定張國煒接任長榮集團總裁，但引發爭產風波；大房三子張國政無法接受遺囑內容，以張國煒為被告，向法院提出確認遺囑無效訴訟，台北地方法院前天判張國煒勝訴，確認張榮發遺囑有效，可上訴。

據鏡週刊報導，若全案確定，大房4名子女及二房李玉美、張國煒共6人可均分一半遺產特留分，另一半再由張國煒獨得，張國煒可獲得約140億元遺產。

據報導，法院依照張榮發病歷資料、證人說詞等，認為張榮發立遺囑時神智清楚，也有公證人在場公證，張榮發在遺囑密封處、封縫處也均一一簽名，符合「密封遺囑」的要件，因此判遺囑有效，判張國煒勝訴。

張榮發生前於2014年12月16日親筆寫下遺囑提到，「本人之存款及股票，全部由四子張國煒單獨繼承；不動產全部由四子張國煒單獨繼承」，並於遺囑最後寫道，「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」；「百年之後的未來接班人為：四子張國煒接任集團總裁」，仍引發大房、二房之爭，訴訟不斷。

張國煒最終退出長榮集團，另創星宇航空；長榮集團則由大房主導，但也爆發內鬨，兄弟互告上法院爭訟。

張榮發（右）與張國煒（中）。圖／本報資料照片
張榮發（右）與張國煒（中）。圖／本報資料照片

長榮 張國政 張榮發 張國煒

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