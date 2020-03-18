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上兵賣榮譽假緩起訴 代價5萬元…

聯合報 / 記者林伯驊／高雄報導
林男在中正預校服役時涉賣榮譽假給學生，遭緩起訴處分。圖／聯合報系資料照片
林男在中正預校服役時涉賣榮譽假給學生，遭緩起訴處分。圖／聯合報系資料照片

林姓男子去年在中正國防幹部預備學校上兵服役時，疑缺錢花用，利用負責整理獎懲紀錄機會，以每八小時為單位賣榮譽假，每單位一五○○元，讓遭「懲罰假」的學生能銷罰，有五名學生掏錢付了七七○○元；不過林繳交偽造獎懲紀錄表時被檢舉揭發，依偽造文書罪嫌移送，檢察官處分緩起訴，條件為支付國庫五萬元。

檢方調查，林姓男子目前已退役，去年服役於中正預校學生第一大隊文書兵上兵，負責該大隊學生獎懲紀錄整理、營舍修繕等業務。去年四月間，林疑似缺錢花用，想出以八小時為單位，每單位一五○○元來賣榮譽假，或抵銷罰勤、留讀，林並請該大隊陳姓學生代為詢問其他學生有無意願。

陳姓學生將訊息轉給隊內同學，有五人掏錢「買假」，其中康姓及王姓同學共付一八○○元抵銷懲罰假一支、購買榮譽假一支；詹姓同學付一五○○元抵銷懲勤八小時；劉姓同學付一五○○元買榮譽假八小時；劉姓同學付二九○○元抵銷懲勤十六小時，讓林姓男子共收到七七○○元。

林姓男子收錢後將這些不實內容填入每周獎懲紀錄確認表中的「本周獎懲紀錄」欄位，但繳交時大隊輔導長已經接獲其他同學檢舉，將林交由憲兵隊偵詢後函送法辦。

檢察官認為林姓男子涉犯行使偽造公文書罪嫌，但考量他犯後態度良好，沒前科，且直屬長官即時發覺沒實際上造成錯誤獎懲，因此給予緩起訴一年，條件為支付國庫五萬元。

檢察官 偽造文書 中正預校

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