快訊

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

詐騙犯自旅遊警示區押返台 中檢：高規格防疫

中央社 / 台中17日電

台中地檢署偵辦跨國詐騙案，日前自歐洲蒙特內哥羅帶回92名犯嫌，但蒙特內哥羅17日提升至旅遊疫情建議第三級警告。檢方表示，案件偵辦期間都以高規格防疫措施，避免防疫漏洞。

台中地檢署指揮刑事局等單位，前往歐洲蒙特內哥羅偵辦跨國詐騙機房案，並在今年1月起至3月15日，陸續分5批帶回共92名犯嫌，經檢察官複訊後其中90人向法院聲押獲准，2人交保，羈押的90人分別關押在台中看守所與台中女監附設收容所。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，因應新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心16日宣布，17日起將蒙特內哥羅，提升至旅遊疫情建議第三級警告，辦案人員15日就已將最後一批犯嫌帶回，為加強防疫，檢方偵辦時都是採高規格防疫措施，避免成為防疫漏洞問題。

台中看守所表示，對於境外返國的入所者，皆採最高規格防疫，會先隔離14天觀察是否有肺炎症狀，這批蒙特內哥羅返國的犯嫌，目前都未出現咳嗽、發燒與身體不適症狀，犯嫌實施「分艙分流」管理，每房關押2至3人，且房舍踩跳房安置，並由專人送餐、避免離開舍房。

台中看守所指出，人犯若有親友與律師會面需求，則一律改採遠端視訊，需要就醫則由醫師到舍房看診，隔離的犯嫌也都會與其他收容人分流區隔，避免直接接觸，並加強消毒工作。

疫情 詐騙 檢察官 新冠肺炎

延伸閱讀

從歐洲押回的90名詐欺犯 看守所採最高規格防疫

只有重病才會戴口罩！ 網紅曝土耳其現況：防疫完全狀況外

影／有點萌！南投議事廳麥克風竟戴「浴帽」防疫

中央地方齊心 警政署長陳家欽訪竹縣防疫座談

相關新聞

中正預校爆上兵賣學生榮譽假 1500元買8小時

中正國防幹部預備學校的林姓前上兵去年疑似缺錢花用，因他負責整理獎懲紀錄，涉以8小時為單位、每單位1500元來賣榮譽假，讓...

謝長廷提告求償 歐鴻鍊出示蘇啟誠妻親筆信

前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生事件，駐日代表謝長廷不滿前外交部長歐鴻鍊的發言，提告求償80萬元，新北地院日前開庭，歐鴻鍊的律...

監院糾正0206震災濫用公帑 花蓮縣府：依規定辦理

監察院今天針對花蓮縣政府107年舉辦0206震災感恩餐會，將餐費拆為兩筆，採限制性招標，被懷疑規避採購法；另震災文宣使用...

外籍人士欠逾10萬罰鍰 執行署：可考慮限制出境

行政執行署今天說，針對外籍人士違反防疫規定強制執行案，若金額超過10萬元，依行政執行法仍得限制出境以利追繳，已通令各分署...

男用IG限時動態稱確證病患就醫假訊息 直接送地檢偵辦

一名劉姓男子日前用社群軟體Instagram以動態訊息張貼「昨晚有陸客發燒去就醫」、「已檢驗出武漢病毒」及「已封館消毒」...

不滿被分手寄送女友裸照給其家人造謠 渣男判1年5月

李姓男子與張姓女同事交往4年期間多次投宿台南汽車旅館，未料，李趁機偷拍女友熟睡裸照 ，消失半年後回來找她再續前緣遭拒，心...

散布新冠肺炎不實訊息 緩起訴金將加碼不斷提高

基隆市傳出新冠肺炎確診個案後，3名女子分別在臉書、LINE群組，涉嫌稱個案住在某社區違法。檢方命12日散布不實疫情訊息的...

男兒時遭性侵 長大竟也性侵12歲繼女　

一名男子9年前結婚，對當時年僅12歲繼女3度伸狼爪性侵，等繼女上國中更變本加厲，性侵頻率從每月1次、每周1次到每周2次，...

經商失敗 欣欣大眾百貨小開詹竣宇涉詐判9月

欣欣大眾百貨公司董事長詹鴻圖的兒子詹竣宇因經商失敗，加入詐騙集團，被捕後，一度遭羈押禁見，法院開庭，詹竣宇認罪，台北地院...

有人轉載雲林確診新聞 自行加註不實地點縣府將追查

雲林縣出現一對母女赴歐洲旅遊，今天雙雙被確診感染新冠肺炎，有人轉載相關新聞報導時，竟自行標示出確診病例的居家地點，引起民...

2歲兒關廁所活活餓死 母：兒子一天會出來2小時

林姓酒店小姐扶養2歲兒子，因兒子哭鬧將兒子關進廁所，與蕭姓男網友外出玩樂、泡網咖，返家後兒子陳屍廁所地板，檢方依遺棄致死...

謝和弦牽女友放閃出庭 突唱起五月天「溫柔」

藝人謝和弦近來風波不斷，他今天下午在女友莉婭陪同下赴台北地檢署出庭。面對媒體上前詢問，他回：「不知道」並開口唱五月天的「...

熱門新聞

網傳高雄1家3口確診新冠肺炎 警調將查辦散播者

居家檢疫男竟搭白牌車到鄰鎮KTV飲酒歡唱 重罰30萬元

北市11歲女童疑半夜不睡挨罵 墜樓倒臥人行道送醫不治

買100片口罩來一堆廢紙 她網購花1000元被騙

「確診個案住這裡」基隆3女子傳謠言代價各罰1或2萬元

永和男回國拒隔離躲新店 最後在北市咖啡廳找到人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。