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謝長廷提告求償 歐鴻鍊出示蘇啟誠妻親筆信
前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生事件，駐日代表謝長廷不滿前外交部長歐鴻鍊的發言，提告求償80萬元，新北地院日前開庭，歐鴻鍊的律師提出蘇啟誠妻子的親筆信作證，雙方未達共識。
前駐大阪辦事處處長蘇啟誠2018年9月輕生，前外交部長歐鴻鍊2019年1月24日接受專訪時表示，「他（謝長廷）為了卸罪、脫罪，他就說，蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」。
謝長廷當時為此在臉書（Facebook）發表聲明，「我從沒有講過這種話，這是百分之百造謠的假消息。我如有講一定有時間、有地點，請他提出具體証據，只要有一次，我馬上公開道歉辭職。但用這種邪惡的假消息想要逼我自動下台，我不會屈服」。
謝長廷對歐鴻鍊提出新台幣80萬元民事求償，新北地院日前開庭，謝長廷、歐鴻鍊本人皆無到場。
歐鴻鍊委任律師主張，蘇啟誠的妻子告知外交部有人指謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症，歐鴻鍊才會在專訪時提及此事，並提出蘇啟誠妻子的親筆信作證。
謝長廷委任律師則認為這是真實與否的問題，並不是評論性言論；因謝長廷、歐鴻鍊雙方沒有達成共識，法院將擇期再開庭。
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