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中正預校爆上兵賣學生榮譽假 1500元買8小時
中正國防幹部預備學校的林姓前上兵去年疑似缺錢花用，因他負責整理獎懲紀錄，涉以8小時為單位、每單位1500元來賣榮譽假，讓遭「懲罰假」的學生能銷罰，結果真有5名學生掏錢，讓他收到7700元，幸好林繳交偽造的獎懲紀錄表時被檢舉曝光；高雄地檢署認定林犯偽造文書罪，處緩起訴1年，條件為付給國庫6萬。
檢方調查，已退役的林姓男子曾服役於中正預校學生第1大隊的文書兵上兵，負責該大隊學生的獎懲紀錄整理、營舍修繕等業務，去年4月間他疑似缺錢花用，想出以8小時為單位，每單位1500元來賣榮譽假，或抵銷罰勤、留讀，林並請該大隊的陳姓學生代為去問其他學生有無意願。
經陳姓學生一番詢問，康姓及王姓同學共付1800元來抵銷懲罰假1支、購買榮譽假1支；詹姓同學付1500元抵銷懲勤8小時；劉姓同學付1500元買榮譽假8小時；劉姓同學付2900元抵銷懲勤16小時，讓林姓男子共收到7700元。
不過林姓男子將這些不實內容填入每周獎懲紀錄確認表的「本周獎懲紀錄」欄位後，大隊輔導長接獲檢舉，交由憲兵隊將林函送法辦。
檢察官偵查認為，林姓男子涉犯行使偽造公文書罪嫌，考量他承認犯行，犯後態度良好，也沒前科，歷經此次教訓應知道警惕不會再犯，直屬長官即時發覺沒實際上造成錯誤獎懲，給予緩起訴1年，條件為支付國庫5萬元。
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