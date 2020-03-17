男用IG限時動態稱確證病患就醫假訊息 直接送地檢偵辦

一名劉姓男子日前用社群軟體Instagram以動態訊息張貼「昨晚有陸客發燒去就醫」、「已檢驗出武漢病毒」及「已封館消毒」等訊息，網友見狀隨即通報，法務部調查局屏東縣調查站立刻展開調查，因劉男涉嫌違反傳染病防治法。經檢察官訊後，劉男坦承犯行，檢方見他犯後態度良好，因此緩起訴處分。

據了解，劉男1月28日下午2時，上網發布動態訊息表示，「昨晚有陸客發燒去就醫」、「已檢驗出武漢病毒」及「已封館消毒」等不實訊息，當時共有630名網友觀看這則訊息。

屏東地檢署呼籲，應配合中央疫情指揮中心各項宣導，除保護自身健康外，相關疫情資訊更要謹慎面對，切勿散播不實訊息，應循正確管道了解疫情資訊。若發現有任何散播不實訊息，與患者不遵行各級主管機關指示等情事，均得向轄區檢警舉發，檢察官將從速偵辦。