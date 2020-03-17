外籍人士欠逾10萬罰鍰 執行署：可考慮限制出境

行政執行署今天說，針對外籍人士違反防疫規定強制執行案，若金額超過10萬元，依行政執行法仍得限制出境以利追繳，已通令各分署加強運用法令，展現執法魄力。

法務部行政執行署副署長陳盈錦接受中央社記者採訪時表示，目前尚無外籍人士違反防疫規定遭罰逾期而移送強制執行案件，為免有人故意規避罰鍰執意離境，行政執行署已通盤檢視法規並提出因應之道。

陳盈錦說，行政執行法規定，若滯欠金額超過新台幣10萬元，且顯有逃匿之虞者，得限制出境，因此針對來台短期觀光、商務行程而違反居家隔離或檢疫等規定遭裁罰的外籍人士，各分署可考慮運用此規定，收案後立即予以限制出境。

他說，若外籍人士遭裁罰金額未滿10萬元，且短期內可能離境，行政執行人員收案後，仍可前往其飯店等住所甚至到機場攔截，必要時，查扣其隨身動產是執行方法之一。

陳盈錦表示，已發函各地衛生主管機關，建請縮短繳納期限，也建議衛生機關，凡外籍人士逾期繳納罰鍰可免再行催繳直接移送行政執行署，以利行政執行署提早介入，至於長期在台的外籍人士或移工，則依一般執行程序進行。

陳盈錦說，初步了解，遭裁罰的外籍人士遭罰金額多為1萬元，有2名加拿大人各被罰15萬元，但都已在期限內繳清。