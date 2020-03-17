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不滿被分手寄送女友裸照給其家人造謠 渣男判1年5月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院審理後，認李犯竊身體隱私部位罪判6月，另散布竊錄身體穩私部位內容罪判1年5月，可上訴。圖／本報資料照片
台南地院審理後，認李犯竊身體隱私部位罪判6月，另散布竊錄身體穩私部位內容罪判1年5月，可上訴。圖／本報資料照片

李姓男子與張姓女同事交往4年期間多次投宿台南汽車旅館，未料，李趁機偷拍女友熟睡裸照 ，消失半年後回來找她再續前緣遭拒，心生不滿匿名寄送女友裸照給她的家人及女兒，誣指張女關係複雜，張女提告，李否認兩人是男女朋友，辯稱寄送裸照及郵件均非他所為，台南地院審理後，認李犯下妨害秘罪判6月，另散布照片判1年5月，可上訴。

檢警調查，李與張於2012年至2016年間為男女朋友關係，交往期間曾投宿在台南市汽車旅館16次。李趁張女未注意之際，拍攝她裸體側躺上背部、裸體在床上熟睡上半身正面照片。

2016年中至2017年初，張女有意與李分手，且李突未與張女聯絡，直至李突然與張女聯絡表示欲恢復男女朋友關係而遭拒，李心生不滿，2018年2月至5月間，五度寄送誣指張女關係複雜不實的誹謗文字及裸照，給張女父母、妹妹及女兒，妨害其名譽及隱私。

李坦承與張女為同事，否認兩人曾是男女朋友關係，也否認與張女到汽車旅館投宿或休憩，同時辯稱這些郵件並非他製作與寄送。

台南地院合議庭審理時，張女證稱，與李到某汽車旅館均隔日出遊而投宿、而至另間商旅都只有休息並未住宿，與汽車旅館回覆李的轎車投宿休憩情形完全相符，認兩人確實汽車旅館投宿或休憩，更可佐證兩人曾是男女朋友關係。

汽車旅館 裸照

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