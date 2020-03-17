散布新冠肺炎不實訊息 緩起訴金將加碼不斷提高

基隆市傳出新冠肺炎確診個案後，3名女子分別在臉書、LINE群組，涉嫌稱個案住在某社區違法。檢方命12日散布不實疫情訊息的黃女，支付國庫1萬元換緩起訴。楊女、賴女隔天又觸法，檢方把緩起訴金拉高到1萬5千元，未來如果有人再犯，緩起訴金可能還會再提高。

衛福部「傳染病統計資料查詢系統」3月12日顯示基隆出現1起新冠肺炎確診個案，引發基隆民眾關注。1名市議員當天在臉書轉載相關訊息，提醒市民注意防疫。黃女留言誤指個案位於某社區，警方馬上就找到她，偵詢送辦。

楊女3月13在有60名成員的基隆市長照服務員群組，賴女在臉書也散布確診個案居住社區的錯誤訊息，同樣被警方送辦。

地隆地檢署成立聯合查緝平台，指派民生專組檢察官查辦不實謠言等疫病相關案件，避免造成恐慌。3名女子在檢察官複訊時，都坦承在LINE群組看到不實資訊後，未經查證就在臉書及LINE群組轉傳。

檢方表示，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例第14條規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。