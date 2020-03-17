男兒時遭性侵 長大竟也性侵12歲繼女　

一名男子9年前結婚，對當時年僅12歲繼女3度伸狼爪性侵，等繼女上國中更變本加厲，性侵頻率從每月1次、每周1次到每周2次，前後得逞28次；警方調查時，男子吐露自己年幼時也曾被性侵，事後男子向母女道歉並獲原諒，法院仍依強制性交罪判他7年徒刑。全案可上訴。

判決指出，男子都是在家中犯案，其明知對方未成年且明確拒絕抵抗，仍強脫對方衣褲性侵，甚至恫稱「如果你不要的話，我就硬來」等語，直至去年6月才因少女向母親訴苦而曝光。

審理時，男子坦承不諱，法院依其犯行時間有別，最後認定其涉犯3次對未滿14歲女子強制性交罪和25次對少年強制性交罪。

法院認為，男子身為少女繼父，本應善盡保護教養責任，提供少女心智健全發展環境，賦予快樂無憂童年，但他未能克制自己的性衝動，為滿足一己私慾，多次犯性侵罪行，對少女人格發展影響甚鉅。考量男子年幼時也曾遭性侵，犯後坦承、沒有前科，加上已與母女達成和解並接受治療，因此對未滿14歲少女強制性交罪部分各處有期徒刑5年2月，對少年強制性交罪部分各處2年6月，合併應執行7年。