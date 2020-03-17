經商失敗 欣欣大眾百貨小開詹竣宇涉詐判9月

欣欣大眾百貨公司董事長詹鴻圖的兒子詹竣宇因經商失敗，加入詐騙集團，被捕後，一度遭羈押禁見，法院開庭，詹竣宇認罪，台北地院今天依加重詐欺、三人以上共犯詐欺未遂罪，判決詹竣宇有期徒刑9月，犯罪所得4萬餘元沒收。可上訴。

檢警去年查辦台籍人士在越南胡志明市架設機房、假冒淘寶商城客服詐騙案，與越南警方合作逮捕台籍嫌犯，查扣名冊及教戰手冊；刑事警察局透過合作管道，將10名台籍詐欺犯押解返台，去年9月詹竣宇等10人依詐欺罪起訴。

檢警調查，越南的詐騙機房幕後金主是蕭姓台籍人士，詹竣宇協助其犯案，詹竣宇不但在機房裝潢時到現場監工，另負責在台招募詐欺集團成員前往越南工作。

去年11月，檢警搜索詹竣宇住處，查獲犯罪事證，詹竣宇供稱，因經商失敗不想再麻煩家人，所以投靠蕭。