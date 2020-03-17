2歲兒關廁所活活餓死 母：兒子一天會出來2小時

林姓酒店小姐扶養2歲兒子，因兒子哭鬧將兒子關進廁所，與蕭姓男網友外出玩樂、泡網咖，返家後兒子陳屍廁所地板，檢方依遺棄致死、妨害幼童發育罪起訴她；台北地院今天開庭，林女把責任推給哥哥，拒不認罪，承認兒子長期被關在廁所裡，「每天會出來2小時左右」。

檢察官偵辦這起人倫悲劇，認定「共犯3人組」，先起訴林女、蕭，通緝林女的哥哥，林女的哥哥後來到案，聲請羈押獲准，依妨害幼童發育罪起訴。台北地院今天傳喚林女、蕭姓男網友開庭、未提訊林女的哥哥，林女一度承認犯罪，又改口否認犯罪。

林女說，2018年8月兒子不滿2歲時，被哥哥從嘉義帶上來，當時兒子的身高、體重正常，會說一點點話，是哥哥把兒子關在廁所的，她有拿錢給哥哥買東西給小孩吃，也有勸哥哥不要把小孩關在廁所裡。

林女說，曾看過哥哥拿皮帶抽打兒子，也看過兒子翻垃圾桶找食物吃，她每天上班時間是晚上8點到隔天凌晨3、4點，早上5點多會看到兒子，兒子早上大部分在睡覺，「有一次是醒的」。

林女告訴法官，她有拿錢給哥哥去買食物照顧小孩，小孩接來台北住的時候，還有一點胖胖的，平常都是哥哥把小孩關在廁所裡，「但是每天會出來2小時左右」，林女強調「我上班之前小孩是在外面的」。

蕭姓男網友不認罪。他說，和林女網交時不知道她有小孩，住到林女租屋處才知道；蕭稱，他與林女同居並沒有多久，知道林女的哥哥把小孩關在廁所、不給東西吃，「但是與我們無關」。

蕭的律師表示，蕭配合林女酒店上班的時間，很少在林女住處過夜，就算停留時間也很短，更沒有參與毆打、凌虐；律師說，2018年10月5日蕭與林女短暫分手，回新北市三重區與父母同住，同月底雙方復合，只在接受林女邀請外出時，才會去接林女。

台北地檢署指控，22歲林姓女子生下兒子後，交給住在嘉義的母親照顧，林母無力扶養，2018年8月將孫子交給林女的哥哥帶到台北還給林女，林女即與哥哥在租屋處共同扶養小孩。

2018年10月，林女的哥哥離開租屋處南下，小孩留給林女繼續扶養，蕭與林女在同居期間，與林女外出遊玩，外出則由林女買單。

2018年11月6日，林女再次因受不了兒子哭鬧，把兒子關進廁所後出門，11月9日回家時，兒子因敗血性休克死亡，林女、蕭起初沒打119報案，後在友人勸說下報警，警方到場發現，2歲的男童陳屍廁所的地板，渾身沾滿糞便、排泄物，相驗時，體重只有5公斤。