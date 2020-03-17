謝和弦牽女友放閃出庭 突唱起五月天「溫柔」

藝人謝和弦近來風波不斷，他今天下午在女友莉婭陪同下赴台北地檢署出庭。面對媒體上前詢問，他回：「不知道」並開口唱五月天的「溫柔」，「不知道、不明瞭、不想要，為什麼我的心，明明是想靠近…。」

謝和弦與混血妻Keanna鬧離婚，立刻高調認愛「傻眼小三」莉婭，一邊與Keanna在社群上隔空互嗆。

3月12日晚間，謝與莉婭到花蓮東大門夜市觀光，疑似與人起口角，最後還撂話「我不會再來花蓮了」，民眾也回嗆，隨後兩人則到警局做筆錄。

謝爭議不斷，他今天下午到北檢出庭後，在一樓準備離開，現場媒體提問：「今天什麼事情過來？」謝重覆說著：「BYEBYE」便突然指著牆上的建物掛畫，暴氣說：「有沒有看到這邊有個國旗？有沒有看到？」莉婭則在旁安撫說：「好了啦！」

謝步出北檢前還問法警：「可以走了嗎？」接著拿起耳溫槍說：「有沒有看到這邊有耳溫槍？」提醒大家進北檢要量體溫。不過，他下一秒又突然爆氣說：「尊重國法、尊重家規，你會被種族歧視，是因為你沒有禮貌…」講完就帶著莉婭離開。