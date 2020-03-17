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精密公司前董座拒繳所得稅5000多萬 台南地院裁定管收

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
行政執行署台南分署為聲請管收與曾多次交鋒，直至最高法院發回台南地院，今天經法官訊問後，當場裁定管收曾，隨即解送台南看守所附設管收所。圖／本報資料照
行政執行署台南分署為聲請管收與曾多次交鋒，直至最高法院發回台南地院，今天經法官訊問後，當場裁定管收曾，隨即解送台南看守所附設管收所。圖／本報資料照

曾姓男子曾任精密公司董事長，2012年間購買技術給付權利金時，未依所得稅法規定扣繳稅款，滯欠當年度綜合所得稅5480多萬元，行政執行署台南分署為聲請管收與曾多次交鋒，直至最高法院發回台南地院，今天上午開庭，經法官訊問後，當場裁定管收曾，隨即解送台南看守所附設管收所。

台南分署調查，38歲曾姓男子曾擔一精密公司董事長期間，購買技術給付權利金時，未依所得稅法規定扣繳稅款，而遭國稅局發函要求補稅，滯欠101年度綜合所得稅5480多萬元迄今。曾於2013年4月起雖由董事長改任總經理，但同為該公司重要職務，曾男所領薪資每年僅30至70多萬元，與董事長薪資相比，不成比例，顯有以多報少之嫌。

台南分署發現，曾於2015年接獲國稅局補稅通知後，同年間提領多筆百萬款項，他辯稱，提領這些款項是用來還債。然而，他又無法提出正常使用證明，拒絕繳納滯欠5480多萬元稅款。

台南分署去5月間，以曾「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等事由向台南地方法院聲請管收，遭台南地院駁回，台南分署不服抗告，經台南高分院廢棄原裁定發回，但曾向最高法院再抗告，經最高法院再抗告駁回，確定發回台南地院。

台南地院上午開庭，經法官訊問後，當場裁定管收曾，隨即解送台南看守所附設管收所。

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