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警局飆罵「繳這麼多稅，養一堆廢物」 男子獲判無罪

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
戴姓男子做筆錄時消極不配合造成員警受傷，又飆罵「我繳這麼多錢，養一群廢物」一語，被依妨害公務送辦，但他堅決否認，今獲判無罪（示意圖與事件無關）。本報資料照片
戴姓男子做筆錄時消極不配合造成員警受傷，又飆罵「我繳這麼多錢，養一群廢物」一語，被依妨害公務送辦，但他堅決否認，今獲判無罪（示意圖與事件無關）。本報資料照片

新北一名戴姓男子去年5月車禍到警局製作筆錄，因出言不遜被警方另案偵辦違反社會秩序維護法，他仍不配合，上銬過程造成員警受傷，並說「我繳這麼多稅，養一群廢物」，最後被控妨害公務送辦；新北地院審理時，戴男堅決否認，辯稱自己僅消極抵抗，員警受傷與他無關，「廢物」一語也未指在場特定對象，今天獲判無罪。

判決指出，戴男到警局製作筆錄，由於態度不佳被吳姓警員告誡，心生不滿之下，回道「好啦！好啦！官比較大啦」、「需不需要我去外面幫你搬一個演講台過來」等語，因此被辦違反社維法。

事後，戴男不肯依警方指示移動位置，全身放軟消極抗拒製作社維法筆錄，在警方以強制力移動其未製過程中被噴了2次辣椒水，也造成吳員跌倒受傷，最後又在製作筆錄時說出「我繳這麼多稅，養一堆廢物」等語，所以被控妨害公務。

法院審理時，戴男否認犯行，辯稱事發時自己雙手是自然垂下，沒有攻擊任何人。其律師也稱「廢物」一語是戴男在雙方爭論時，出於無奈才脫口而出，沒有針對特定警員。

法院調查，戴男在員警施以強制力移動過程雖曾用左手抓住吳員右臂，但未見其用力揮舞，也看不出有使力情形，更何況戴男當時眼睛已被吳員噴了2次辣椒水，無法看清周遭環境，有此掙扎行為也屬正常。

此外，戴男雖有講述「廢物」一語，但法院調查筆錄前後內容，認定雙方是在「抬槓」，而且「繳稅」話題是吳員先起的頭，戴男只是依吳的談話邏輯順勢發表己見。

法院認為，戴男雖然在「抬槓」過程回應吳員「蔡英文不是廢物一個嗎」，但他未指涉在場特定對象是廢物，加上相信總統蔡英文當時應不在場，最後認其言論是宣洩情緒話語，不論是侮辱公務員罪或公然侮辱罪，都無法成立。

妨害公務 新北 蔡英文

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