陳菊前攝影官出庭首曝光 法官斥他「亂認罪一通」

高雄市前市長陳菊的隨行攝影官吳建鴻，涉在前年底韓國瑜就任市長後，至少5度持鑰匙侵入高雄市政府四維行政中心市長室行竊，共竊得總統紅包袋、春聯等136件物品，被依竊盜、無故侵入建築物罪嫌起訴，他今天下午首度到高雄地院開庭，面對記者跟拍提問，他絲毫不回應，只揮手表達拒絕的意思。

50歲吳建鴻今天下午2點多，原本從市中一路的門口要進入雄院，疑看到不少媒體守候，走路繞到河東路的門口，仍被堵訪，記者提問是否進市長室偷東西、是否裝竊聽器、對檢方起訴的有無認罪等，他一概都沒有回答，接受法警量測體溫、檢查隨身物品有無違禁物，就一路走到法庭外的走廊椅子等待開庭。

吳建鴻今天當庭承認行竊，吳的委任律師表示那些物品價值不高，只是紀念物品給親友收藏，吳的犯後態度良好，盼能判緩刑改過自新。

不過法官質疑，吳對於第3次、今年1月6日侵入市長室，辯稱沒有行竊，當庭又播放勘驗錄影光碟，質問吳右手明明拿著2本類似書狀物，吳才改口「好像是桌曆，在裡面拿的」，法官因此要求吳應吐實各次進入所偷的物品，否則會影響量刑、及後續沒收犯罪所得的程序，還怒批「講實話比較重要，不要為了要緩刑，就亂認罪一通」。

由於檢方指吳建鴻歷次有將物品裝在紙袋攜出，吳今天當庭雖稱有放紙袋，但光是1月6日的畫面卻根本沒提紙袋，吳於是都回答法官「不記得了」；法官認為此案還須釐清，包括吳建鴻第4次侵入市長室拿出的2本書狀物為何物？該次還有沒有偷其他物品？而今年2月1日吳第5次侵入當場失風遭逮，當下有無已經著手竊盜？

法官也將「各次入侵市長室時竊得的物品是否涉及量刑，有無查明必要」列入爭點，吳建鴻律師則將拷貝監視錄影器的光碟證物，回去研議能否協助吳回憶，並整理出每次行竊的物品，提供給法院。