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網友批「貪到全新境界」蘇嘉全從日返台出庭看真面目

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
蘇嘉全。記者林孟潔／攝影
蘇嘉全。記者林孟潔／攝影

黃姓男子去年在臉書上留言指前立法院長蘇嘉全貪汙，被蘇一狀告上法院要求黃賠償60萬元並登報道歉；台北地方法院今天開庭，蘇嘉全特地從日本回國親自出庭，欲看留言汙衊他的人是誰。

蘇嘉全提告主張，黃去年10月17日在臉書分享妻子參選立委新聞，並指「這家族在屏東貪到全新境界」，另和網友留言指出，「我親戚要遴選校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥」等語，認為黃嚴重侵害他的名譽，提告求償。

蘇嘉全說，他從政至今都可受公評，也沒有被起訴或判刑，從來沒有人像黃一樣汙衊他的操守，操守不分貧富貴賤，當發言汙衊一個人的操守就必須慎重，若依黃的想法，是否可以隨便捏造某人強暴？或是說總統作奸犯科都會沒事？並指前總統馬英九會上法院告名嘴也是同樣道理。

蘇嘉全指出，他根本不認識黃，若黃認為他有貪汙應該去檢舉，且他也是人生父母養的，不可以沒有證據就被汙衊，他不接受調解，如果法官判他敗訴，他也認了，並聲請傳喚黃所述遴選校長的親戚出庭。

黃則指出，他是第一線防疫人員，訴訟對他而言傷害很大，多年前在台北醫學大學擔任學生會長時見過蘇嘉全，還一起討論監視系統問題，且蘇嘉全擔任屏東縣長時，他年紀很小，曾聽過親戚講過蘇嘉全貪汙一事，才會依記憶寫在臉書上。

黃也認為，在美國，當民眾批評政治人物，對方不會對民眾提告，因為雙方資源不對等，政治人物可以透過其他更好的方式解決問題，而不是提告；另指臉書提及的親戚是他的大舅。法官諭知黃查明大舅身分及聯絡方式後陳報，定5月12日再開庭。

蘇嘉全 貪汙 屏東縣

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