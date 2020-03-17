摸國一男學生大腿涉性騷 女老師被記大過提告喊冤敗訴

曾任職於北部地區某國中的王姓女老師，2013年遭檢舉觸碰校內國一男學生大腿涉性騷擾，校方調查後認定成立而決議記1大過處分。王女提告抗罰，台北高等行政法院審理後，認為學校性平會、教師考核會決議合法，判王女敗訴，可上訴。

判決指出，王姓女老師擔任專任教師兼任輔導教師，已於2015年8月間退休。2013年7月23日，轉學進入該校的國一男同學的父親提出檢舉，指王女於2013年2月26日至4月19日進行個別輔導時對兒子性騷擾。

校方召開性別平等教育委員會予以處理，決議認定不成立性騷擾。之後，男同學的母親又於2013年11月27日再就同一事件申請調查，校方再度召開性平會決定予以受理，並組成調查小組作成「調查報告」。

性平會依該調查報告認定王女性騷擾行為成立，建議對王女為適當懲處，經校方召開教師成績考核委員會討論，決議記大過1次。王女不服提起申訴，台北市教師申訴評議委員會認為申訴有理由，撤銷處分。

校方再召開性平會重新審議，決議維持原調查結果，認定王女性騷擾行為成立，建議給予記大過1次處分，經送教師考核會決議通過，校方遂核定記大過1次。王女提告主張，原處分作成有程序上瑕疵，應不予受理，且對男同學絕無搭肩、拍背、大腿碰觸行為。

校方認為，懲處性質並非行政處分，純屬內部管理行為，並未改變王女的教師身分或對其擔任教職權利有何重大影響，也沒損害其公法上的財產請求權，王女不服可提出申訴、再申訴，但不得提起行政訴訟，因此起訴不合法，應予駁回。

法院指出，王女所涉性騷擾行為，經性平會調查屬實，並建議被告給予記大過1次處分，再送教師考核會核議通過，校方據以作成原處分，並無違法。