少女遭兩男性侵提告 兩嫌竟以性愛影片脅迫她撤回告訴

黃男、李男與少女小芬等多人，去年至夜店飲酒作樂，兩男見小芬酒醉，趁機帶她到摩鐵輪流性侵，兩男還拍下性侵少女的過程性愛影片，經被害人提告，兩男分別以所拍攝的性愛影片，脅迫被害人撤回告訴，兩人否認犯行， 法官不採信，台中地院以乘機性交、強制罪將黃男判刑4年6月，判李男4年5月。可上訴二審。

判決書指出，去年6月20日凌晨，黃男、李男、小芬，以及其他友人，至中市夜店「Xcube」飲酒，至同日凌晨4時，小芬因喝酒過多，已不勝酒力，由友人扶她走出夜店，由李男駕車載著小芬等人離開，欲送小芬回家。

未料車行途中，黃男見小芬酒醉，即不斷藉口稱酒醉、頭痛，需找地方休息，由李將車開進摩鐵房間內，黃男及李男將她扶進房間內，脫下被害人衣物，兩男分別性侵害小芬，並分別以手機拍下性愛過程。

事後，兩男共同幫小芬穿上衣物後，再將她扶上車，約同日上午送小芬回家。她回家後，將此事告知友人，並在友人陪同下報警。同月21日凌晨，小芬與黃男相約見面，黃將拍攝所得部分影片給她觀看，脅迫她撤回性侵告訴，稱「否則影片就會繼續留在其處」。

數日後，李男將他拍攝所得的小芬性愛照片，以通訊軟體LINE傳送給小芬，脅迫她撤回告訴，稱如此影片才不會傳出去。經被害人報警，警於同年7月2日，持搜索票在黃及李住處，查扣手機、及手機內影片。