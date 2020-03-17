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性騷摸國一男生大腿記大過 女師興訟敗訴

中央社 / 台北17日電

北巿某國中王姓女老師被控7年前對國一男學生摸大腿等，校方調查認定性騷擾成立對女師記一大過。女師不服興訟。行政法院認定，校方性平會及教師考核會決議合法，判女師敗訴。

判決指出，王姓女子為專任教師兼任輔導教師，已於民國104年8月間退休；國一男學生的父親於102年7月間提出檢舉，指女師於102年2月26日至4月19日期間對兒子進行個別輔導時進行性騷擾，校方組成性平會調查認定性騷擾行為成立，情節重大，建議給予記大過1次處分，校方教師考核會決議通過處分。

女師不服陸續提起申訴、再申訴，均遭駁回，提起本件行政訴訟，由台北高等行政法院審理；女師主張，絕對沒有對男學生搭肩、拍背、大腿碰觸等行為，且男學生接受校方性平會調查時說「女師摟著他，手再摸他大腿內側」等語，情節為加油添醋，請求法院撤銷原處分。

法院指出，校方性平會調查報告中對多位校內師生訪談紀錄可知，男學生剛從中國大陸轉學來台唸書，到新學習環境適應狀況不佳，女師才介入輔導，但男學生對於女師的輔導呈現極度排斥反應，男學生曾出現「一臉要哭的樣子」，且依照2名目擊學生所說，女師對男學生應有搭肩、拍背、大腿碰觸等行為，但是否有較為隱私部位的碰觸，則無法確認。

法院指出，校方性平會因衡酌女師擔任過9年輔導主任及多年輔導老師，又為男學生的輔導老師，不該有這樣的行為。性騷擾成立及記大過1次，有經性平會委員表決通過後，送教師考核會決議通過，過程合法，屬合法行使裁量權，判女師敗訴，還可上訴。

此外，受害男學生家屬另提民事國賠訴訟，向校方、女師等人求償；家屬主張孩子因性騷擾事件，壓力過大，曾於上課時發生頭撞桌子自殘行為，後來拒絕就學，醫院診斷孩子患有「創傷後壓力障礙症合併憂鬱情緒」等情形，二審判校方應賠新台幣8萬元，經三審撤銷發回，高院更一審期間，日前經調解成立，訴訟終結。

性騷擾 國賠

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