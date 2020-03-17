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男臉書嗆殺蔡英文獲不起訴 檢：根本無人附和

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
孟姓男子涉在臉書貼文嗆要殺蔡英文總統等語，被調查局查獲法辦，高雄地檢署偵查後認為，此應屬他對政治時局不滿的言論，未構成相關犯罪，不起訴處分。圖／本報資料照
孟姓男子涉在臉書貼文嗆要殺蔡英文總統等語，被調查局查獲法辦，高雄地檢署偵查後認為，此應屬他對政治時局不滿的言論，未構成相關犯罪，不起訴處分。圖／本報資料照

高雄孟姓男子去年涉嫌多次在個人臉書貼文嗆要殺蔡英文總統，還要「殺光民進黨全體從政黨員、血洗總統府」，被調查局循線查獲，依妨害秩序「煽惑他人犯罪」罪嫌送辦；不過高雄地檢署偵查認為，孟並沒有說具體追殺時間地點、手段，也沒有網友附和，此應屬他對政治時局不滿的言論，未構成相關犯罪，不起訴處分。

檢方調查，孟姓男子從去年3月1日至7月3日間，在個人臉書頁面發表文字，包括「該有大金主出錢買通國安隨扈，出手處決蔡英文女士」、「蔡英文不自殺還選總統？國安局的英雄好漢該動手為國除奸」、「一定大屠殺！殺光民進黨全體從政黨員、血洗總統府」、「應該利用機會刺殺蔡英文後，在民進黨黨部裝炸彈」等語。

調查局花蓮縣調站獲報孟姓男子的臉書貼文後，查出他身分並依法送辦，孟應訊承認是他所寫的，但辯稱「我只是抒發情緒，沒有這個意思」。

檢方指出，若孟姓男子真的有意煽惑不特定人去犯罪，理應具體指明追殺時間、地點或手段，否則該如何使別人信以為真、達成煽動而犯罪？檢方還發現，孟的言論根本沒人附和，認為他的挑撥性貼文雖有不妥，應僅屬於對當今政治時局不滿的言論，才做個人情緒抒發，難以此認定有煽惑他人犯罪意圖，沒有構成相關犯罪要件。

蔡英文 民進黨 國安局

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