網傳假訊息送辦 雲林衛生局籲勿以身試法
網傳 「古坑人，境外感染，到東歐旅遊，全國確診第61例…」，造成雲林縣古坑鄉民恐慌，雲林縣衛生局已移請警察局查辦，呼籲民眾不要以身試法。
雲林縣長張麗善今天接受媒體聯訪時表示，雲林縣有1確診個案，個案是出國旅遊返國入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，現收治在負壓隔離病房，並未進入社區，請縣民勿驚慌。
不過昨天有網友在網路傳「古坑人，境外感染，到東歐旅遊，全國確診第61例…」等文字。
雲林縣衛生局長曾春美指出，網傳訊息部分不正確，造成當地居民恐慌，已依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，移請雲林縣警察局偵辦。
曾春美說，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，依傳染病防治法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。
雲林縣政府昨天宣布配合疫情指揮中心，縣內高中職以下師生在今年學期結束前不准出國，雲林並嚴格規範，即日起公務人員禁止出國，否則視情節記過處分，加重罰則。
縣議員等民意代表也算廣泛的公務人員，雲林縣議員游淑雲、李明哲和蔡岳儒等人也紛紛取消個人出國行程。
游淑雲原訂今年4月與家人到日本自助旅行，考量疫情嚴峻，身為民意代表應以身作則，決定取消出國旅行；游淑雲提到，取消旅行的手續費用超過2萬元，但是健康更重要。
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