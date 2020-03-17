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「濫瑜衝樹」掀網戰 韓粉力挺反嗆韓黑...結果GG

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜去年視察登革熱防治情況時，親自爬到3公尺高的樹上看樹洞，引發外界熱議。圖／本報系資料照
高雄市長韓國瑜去年視察登革熱防治情況時，親自爬到3公尺高的樹上看樹洞，引發外界熱議。圖／本報系資料照

高雄市去年夏天時，登革熱疫情升溫，高雄市長韓國瑜為了視察登革熱病媒蚊防治情況，親自「爬樹」檢視樹洞，卻挨批「作秀」；韓黑製圖狂酸韓國瑜「爛瑜衝樹」。1名邱姓韓粉在挺韓社團中看到黃姓網友轉發諷刺圖文，失控飆罵三字經，遭截圖提告公然侮辱。橋頭地院判罰邱8千元罰金，得易服勞役，可上訴。

韓國瑜去年7月24日在前鎮視察登革熱防疫情形時，聽聞衛生局說樹洞可能有死角、會孳生病媒蚊後，當下表示「我想爬上去看看」，接著爬上3公尺高的樹上察看，直說「上面洞太多，蚊子在裡面」，大動作卻引發外界熱議。時代力量議員黃捷批「韓市長爬樹，做秀的成分大於防疫的成分」，韓黑則製圖「爛瑜衝樹」譏諷。

事發當天傍晚，邱姓韓粉在臉書社團「韓國瑜粉絲後援團必勝！撐起一片藍天」中，看到同社團的黃姓男網友轉發韓國瑜爬樹的圖片，還配上「爛瑜衝樹」文字，認為黃與自身政治立場不同，直接在貼文底下留言，指名道姓地說「耖你媽啦，無所不黑」、「讓人想X你娘」，還反酸黃「你知樹有樹洞，洞裡因下雨會積水，積水會有蚊子嗎」，訕笑黃「小屁孩一腦子屎，哈哈哈」。

黃姓男網友自認遭邱的貼文侮辱，人格尊嚴、社會評價都有所貶損，怒截圖蒐證告邱公然侮辱。邱到案坦承犯行，橋頭地院簡易庭審理認為，邱在多數人得以共聞共見的臉書社團出言辱罵，損害黃的名譽，顯然缺乏尊重他人人格法益的觀念，實屬不應該。

簡易庭衡量，邱坦承犯行，但兩造上月調解不成立，至今未達成和解，審結依犯公然侮辱罪，判罰邱男8千元罰金，得易服勞役8日，可上訴。

韓國瑜 公然侮辱

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