北市高中傳狼師性騷僅記申誡 教育局：已退回再議

北市一所高中傳教師對學生性騷擾，且受害學生眾多，目前該校性別平等教育委員會建議記陳姓教師申誡1次，並接受8小時性平課程。豈料，近日又再接獲該校學生陳情，對此，台北市教育局今受訪時表示，由於遭投訴教師是同一行為人，應併案處理，已要求學校退回再議，結果預計6月出爐。

據了解，該校陳姓教師從去年11月至今已涉及2起肢體性騷擾案件，更有投訴學生指稱，該師不只對女生毛手毛腳，甚至意圖環抱、量女學生胸圍，還要求少數女學生叫他「爸爸」。

此外，該校2月份再獲學生陳情，台北市教育局主任祕書陳素慧表示，前2件已由外聘委員完成調查，但考量同一行為人，陳姓教師可能是連續犯，教育局認為不能個案處理，應要併同處理，故要求學校再議。

陳素慧強調，不管教師有意無意，只要讓被行為人主觀感受不舒服，就符合性騷擾定義，因此行為人必須接受性平教育8小時，學會掌握人我份際。至於投訴學生認為懲處太輕，應重新審視陳師教師資格，陳素慧則回應，只有性侵害，或其他重大情節才試用不適任教師而停職。

該校校長則表示，性平會調查中，不便受訪。該師任職超過20年，目前請假迴避至6月。陳師則未接手機，尚無法取得回應。