不爽網友貼國運解籤文 男子罵「神經病」罰3000元

南鯤鯓代天府去年（乙亥年）首次抽完整桶60支籤擲沒筊，廟方宣布沒有國運籤，是創廟357年頭一遭，引發社會各界討論，黃姓男子當時則上南鯤鯓代天府臉書粉絲專頁解籤貼文，許姓男子則回覆「早點去看醫生，記得明天才有開，神經病」被告公然侮辱，許否認針對貼文者，覺得這是宗教迷信，台南地院認許犯公然侮辱罪，處罰金3000元，緩刑2年，可上訴。

許辯稱，他覺得這是宗教迷信，他比較相信科學，應該說他用詞比較嚴厲，他的意思是這個只是迷信，不要去相信；他留言是針對這篇文章及國運籤這件事情，是指相信國運籤這種宗教迷信的人，並不是針對PO文的人，他留言「神經病」是因為當下沒有想的那麼仔細。

檢方認為，「神經病」一語，意指該人精神方面有問題，足以使個人在社會上所保持的人格及地位，達貶損評價的程度，一般理性客觀的人均認為是使人難堪為目的的言語，且許是針對黃的貼文為回覆，留言的對象針對黃甚明。檢方提起公訴。

台南地院審酌，許不思理性表達其觀點提付公眾溝通、討論，逕以貶抑人格評價的字句公然侮辱黃，使黃的人格尊嚴受損，行為實不足取，且許犯後否認犯行，態度非佳，迄今也與黃達成和解，兼衡許智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處罰金3000元。