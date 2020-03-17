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不爽網友貼國運解籤文 男子罵「神經病」罰3000元
南鯤鯓代天府去年（乙亥年）首次抽完整桶60支籤擲沒筊，廟方宣布沒有國運籤，是創廟357年頭一遭，引發社會各界討論，黃姓男子當時則上南鯤鯓代天府臉書粉絲專頁解籤貼文，許姓男子則回覆「早點去看醫生，記得明天才有開，神經病」被告公然侮辱，許否認針對貼文者，覺得這是宗教迷信，台南地院認許犯公然侮辱罪，處罰金3000元，緩刑2年，可上訴。
許辯稱，他覺得這是宗教迷信，他比較相信科學，應該說他用詞比較嚴厲，他的意思是這個只是迷信，不要去相信；他留言是針對這篇文章及國運籤這件事情，是指相信國運籤這種宗教迷信的人，並不是針對PO文的人，他留言「神經病」是因為當下沒有想的那麼仔細。
檢方認為，「神經病」一語，意指該人精神方面有問題，足以使個人在社會上所保持的人格及地位，達貶損評價的程度，一般理性客觀的人均認為是使人難堪為目的的言語，且許是針對黃的貼文為回覆，留言的對象針對黃甚明。檢方提起公訴。
台南地院審酌，許不思理性表達其觀點提付公眾溝通、討論，逕以貶抑人格評價的字句公然侮辱黃，使黃的人格尊嚴受損，行為實不足取，且許犯後否認犯行，態度非佳，迄今也與黃達成和解，兼衡許智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處罰金3000元。
檢警調查，許去年2月5日12時15分，上網至南鯤鯓代天府臉書粉絲專頁上，瀏覽到黃姓男子針對南鯤鯓代天府抽出國運籤內容所發表的解籤貼文，回覆「早點去看醫生，記得明天才有開，神經病」等具侮辱性的文字訊息，足以貶損黃的社會評價，一狀告上法院。
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