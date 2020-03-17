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藥師被逼下跪磕頭道歉 北檢將移轉士檢偵辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
新冠肺炎購買口罩實名制，北市南港區一名李姓婦人日前因還錯健保卡飆罵女藥師，甚至要求下跪磕頭道歉，女藥師因此下跪。台北地檢署得知消息，立即剪報分案。圖／本報資料照。
新冠肺炎購買口罩實名制，北市南港區一名李姓婦人日前因還錯健保卡飆罵女藥師，甚至要求下跪磕頭道歉，女藥師因此下跪。台北地檢署得知消息，立即剪報分案。圖／本報資料照。

新冠肺炎購買口罩實名制，北市南港區一名李姓婦人日前因還錯健保卡飆罵女藥師，甚至要求下跪磕頭道歉，女藥師因此下跪。台北地檢署得知消息，立即剪報分案並指揮警方通知李婦到案說明，北檢完成勘驗筆錄後，考量管轄權將全案聲請移轉士林地檢署偵辦。

檢警調查，國內在口罩實名制上路後，李婦3月11日持朋友的健保卡至藥局排隊購買口罩，不料藥師「忙中有錯」，誤把他人健保卡發還給，雖有請李婦核對是否正確，但李婦當下未確認、未表明異議離去。

李婦11日發現健保卡拿錯後，返回藥局理論，王姓女藥師答應要幫忙處理，12日李婦再度上門，另一名拿到李婦朋友健保卡的人士，尚未歸還，李婦竟情緒失控惱怒，批評藥師賣口罩方式有瑕疵、沒有解決問題誠意，命令藥師下跪磕頭道歉。

王姓女藥師則是「以和為貴」，不願擴大事端，為了降低婦人怒氣，真的下跪磕頭道歉息事寧人，事後還不追究婦人行為。藥師下跪後，另一名人士發現健保卡拿錯，12日至藥局歸還健保卡，李婦才拿回朋友的健保卡。

14日，北檢立即剪報分案並指揮南港分局偵辦，當晚10時許，警方循線追查到李婦身分，並通知到案說明。李婦則稱，「醫護人員很辛苦，但我口氣不好…」。全案依強制罪、醫療法對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌，函送士檢偵辦，警方另將移送書附本併送北檢參考。

北檢指出，14日啟動防疫處理小組分案調查後，由主任檢察官黃珮瑜先行了解並製作勘驗筆錄，考量李婦的住處、藥局都位於南港區，非本署轄區，因此已與士檢溝通協調，將聲請移轉士檢偵辦。

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