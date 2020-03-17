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「確診個案住這裡」基隆3女子傳謠言代價各罰1或2萬元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市3名女子分在臉書及LINE群組，涉嫌傳播確診病例位於某社區謠言，檢察官偵結均給予緩起訴處分，但3人分別要支付國庫1到2萬元緩起訴處分金。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市3名女子分在臉書及LINE群組，涉嫌傳播確診病例位於某社區謠言，檢察官偵結均給予緩起訴處分，但3人分別要支付國庫1到2萬元緩起訴處分金。記者邱瑞杰／翻攝

衛福部「傳染病統計資料查詢系統」公布基隆出現1起新冠肺炎確診個案，引起基隆民眾關注。黃姓、楊姓及賴姓女子分在臉書及LINE群組，涉嫌傳播確診病例位於基隆市某社區謠言。檢察官偵結均給予緩起訴處分，但3人分別要支付國庫1到2萬元緩起訴處分金。

地隆地檢署表示，新冠肺炎疫情持續延燒，為避免不實謠言影響防疫工作，造成恐慌，地檢署已成立聯合查緝平台，針對相關違法案件，指派民生專組檢察官速辦。

檢方指出，本月12日、13日在臉書及LINE共有60名成員的基隆市長照服務員群組，出現「基隆市確診病例位於基隆市００社區」謠言內容，造成被點名的兩個社區民眾得知後恐慌。

基隆地檢署主任檢察官謝雨青與檢察官劉星汝指揮警方偵辦，市刑大科技偵查隊查出黃姓、楊姓及賴姓3名女子涉案，貼文當天即約談到案。檢察官複訊，3人都坦承在LINE群組看到不實留言後，未經查證就在臉書及LINE群組轉傳訊息。

檢方表示，3人涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪，因3人承認犯行，主動刪除貼文並澄清，態度良好，給予緩起訴處分，另命分別向國庫支付1到2萬元緩起訴處分金。

檢方還要求3人須在臉書基隆人社團、基隆人大小事社團、基隆大小事社團及原留言LINE群組，張貼以下宣導文字：「依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例第14條規定散播有關嚴重特殊傳染性肺炎（即武漢肺炎）流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，散播訊息應謹慎為之，避免觸法」。

基隆 新冠肺炎 檢察官

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