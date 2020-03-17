利誘國小男童強制猥褻 累犯噁男遭起訴

吳姓男子鎖定新竹地區男性國小學童，去年12月陸續贈送對方金錢、文具及電子手環等物博取信任，之後開車前往安親班接男童下課，將其載至郊區，以手腳、自身體重壓制男童，親吻臉頰後再對其強制猥褻，案發後，檢警另查出吳於民國105年8月間以手機持續拍攝一名高一男學生的裸照；新竹地檢署偵查終結，依強制猥褻罪嫌、兒少性剝削條例起訴，並建請法院從重量刑。

經查，吳先前就對未成年幼童犯下強制猥褻案件，遭判有期徒刑5年，於100年7月19日執行完畢，但他不知悔改，108年12月鎖定新竹地區一名國小男童，上前搭訕後陸續贈送小物，取得對方信任，於12月20日開車去安親班接對方下課，隨後載至郊區於車上對其強制猥褻。

檢警獲報調查，前往吳男家中搜索，當場扣得手機、電腦主機等物，又查出吳在105年8月間趁一名高一男學生洗澡時，以手機拍攝對方的裸照。

事後，吳男否認犯行，辯稱他沒有親吻男童，也沒有猥褻對方，一切都經過男童同意。另名被拍攝的高一男學生當時也已經成年。

檢方認，吳男先前就有強制猥褻前科，卻不知悔改，還利用國小男童、高一生年紀尚幼，未取有完全成熟的性自主同意能力與判斷力，為滿足一己之慾拍攝對方裸照，並對國小童強制猥褻，戕害對方身心發展甚鉅，可損及其對兩性關係的認知，事後又否認犯行，態度不佳，毫無悔意，建請法院從重量刑，並依法進行強制治療，以免日後再有其他無辜兒童受害。