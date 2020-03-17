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婦服農藥倒在鄰居騎樓 致成兇宅求償60萬被駁

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
婦人小蘋服農藥後倒在陳婦住處的騎樓，經送醫急救不治，陳婦以小蘋所為造成她的房子成為兇宅，使房價減損超過60萬元，請求損害賠償，被台中地院駁回。可上訴二審。圖／本報資料照
婦人小蘋服農藥後倒在陳婦住處的騎樓，經送醫急救不治，陳婦以小蘋所為造成她的房子成為兇宅，使房價減損超過60萬元，請求損害賠償，被台中地院駁回。可上訴二審。圖／本報資料照

罹重度憂鬱症的婦人小蘋（化名），去年服農藥後倒在陳姓婦人住處的騎樓，經送醫急救不治，陳婦以小蘋所為造成她的房子成為兇宅，使房價減損超過60萬元，遂請求損害賠償，要求小蘋的丈夫及子女連帶賠償60萬，法官以小蘋自殺是出於殘害自己生命，尋求解脫，難認是藉自殺侵害陳婦房屋財產上的利益，且陳婦無法舉證，遂將全案駁回。可上訴二審。

陳婦指出， 婦人小蘋於去年9月9日清晨，自行服用農藥後，擅自並刻意在她家騎樓處鋪設雨衣躺倒在雨衣上，選擇在她騎樓處躺倒、待亡，致發生死亡結果，造成房屋成為凶宅，價值減損超過新台幣60萬元，遂向小蘋的家人請求損害賠償。

小蘋的丈夫辯稱並非在陳婦住處騎樓自殺，而是在騎樓處為人發現服用農藥倒躺該處，且妻子送醫後仍有進行急救，醫師並曾向家屬表示「如果救起來會變成植物人，還要不要救？」由此證明妻子並非在陳婦住處騎樓死亡。

法官審理時，以陳婦不認識小蘋，也無結怨結仇，雙方房子差距3、4戶，而陳婦是2018年5月間才買的，小蘋於自殺事件發生前，陳尚未入住，當時是未居住使用的狀態。

衡諸常情，小蘋為重度憂鬱症所折磨，而一時衝動且未有家人及時發現攔阻下，選擇以服用農藥方式結束自己生命；無證據證明小蘋與陳婦有何仇恨或嫌隙，應無故意選陳房屋騎樓處自殺，加損害於陳的可能。

陳婦既未能未證證明小蘋有意選在他房屋騎樓處自殺行為造成她房屋價值減損，尚難認構成侵權行為，並因而造成房屋毀損，遂認她的請求損害賠償，為無理由，予以駁回。

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憂鬱症 植物人

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