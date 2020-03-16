雄檢設防疫偵查庭 開會每人至少隔1公尺
因應新冠肺炎疫情延燒，司法機關也落實防疫。高雄地檢署除設立「防疫偵查庭」來因應從疫區返台的犯罪嫌疑人，上月26日內部也成立「疫情應變專組」，預先規劃應變疫情的人力運用、辦公場所，確保人力維持正常；未來內部相關會議進行，可視情況採現場討論或視訊模式。
雄檢的「疫情應變專組」由襄閱曾靖雅擔任召集人，打擊民生犯罪專組主任朱婉綺負責疫情相關案件聯繫窗口，上周五上午首度開會，選定通風良好的6樓大禮堂，與會的專組成員、16名行政科室主管都戴口罩，座位安排每桌1人，桌桌相距至少1公尺，將飛沫傳染風險降到最低。
雄檢指出，會議中針對疫情發展的不同階段人力運用、分區辦公等事項提前規劃，讓防疫期間署內人力能維持在現有員額3分之2以上；此外為降低署內感染風險，也決議之後署內的各項會議，可採現場會議，或手機視訊模式兩種方式，視性質而定。
高雄地檢署自2月28日起就強化門禁管理，進入的所有人員都要求配戴口罩，配合測量體溫，另針對有疫區居住旅遊史、接觸史，以及有發燒或急性呼吸道症狀的犯嫌，也有規劃獨立進出的動線、建置防疫偵查庭與遠距視訊開庭系統，讓案件務必在最低傳染風險下順利偵辦。
據了解，防疫偵查庭採取保鮮膜包覆金屬框架上，偵訊後即丟棄，一次性使用減少感染；上周就有名詐欺車手剛從日本返台，全程訊問、羈押庭都透過此動線，遭押後傳出咳嗽症狀，幸好採檢呈陰性。
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