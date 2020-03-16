許志堅貪汙想再審 律師辯行賄者「Who is she？」

新北市前副市長許志堅在寶興公司所提新店廣明都更案索賄，前年遭判刑10年，褫奪公權5年，業務登載不實罪判4月得易科罰金之刑定讞。入監服刑的許聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，許堅稱沒有違背職務的行為、沒有收賄，法官則對他收名表、收金條，直斥「你不知道要避嫌啊？」。

本案原有7名被告，除了許志堅，他兒子許士耘、胞兄許志遠，也被以涉業務登載不實罪判3月徒刑，得易科罰金，兩不法所得中各拿到197萬元須沒收；程序參加人、許志堅父親許昭英拿到114萬元也得交出，女兒獲取香奈兒、蕭邦表也沒收。

涉交付賄賂的弘盛開發公司實際負責人周麗惠，因北院依協商程序為協商判決，獲緩刑。許志堅被認定經白手套周麗惠之手，自2011年5月至2014年6月三年間，按月收取11萬元現金匯入兄長許志遠、兒子許士耘帳戶，另單筆收受91萬元。周女還以賀壽名義致贈21萬元蕭邦表給許，買19萬元蕭邦表、18萬元香奈兒表給許的女兒許儀彬當結婚禮物，另送價值47萬元的2塊金條給許。

許辯稱與周女的家庭是世交，兩家人經常餽贈禮物，金條是請周女代購。周女與檢察官認罪協商、承認行賄。寶興公司2008年向新北市政府提送新店廣明都更案，許利用職務協助都更案加速進行，指導周麗惠轉告業者應補正程序，隨後批示將都更案排入議程。

今天開庭時，許94歲老父親也來旁聽，服刑中的許身形明顯瘦了一圈。法官詢問許聲請再審的理由，許提出的多是不服法院判決的看法，包括「收賄不可能分期」、「不可能把父親、兄弟、子女拉下水」，法官告知「證據取捨不構成再審原因」，詢問他足以撼動確定判決的新事實、新證據。

律師主張依釋字146號解釋和刑事訴訟法第420條再審，在庭上問「周麗惠是誰？為什麼要行賄？」，還問「Who is she？」，稱寶興公司的登記資料沒有周女和胡元龍。律師還說，許是鄉下小孩，經「歷練再歷練」，操守不好早就「fire掉」了，法院判決「冤枉好人」。

法官質疑許志堅權位高，難道不知不違背職務收賄也違法？還批「東西都收了，官職不能有這種行為！」。許辯稱周麗惠收子女當乾兒子、乾女兒，還是女兒的「好命婆」，兩家交往密切。

檢察官認為法院已就犯罪事實詳盡調查，聲請再審理由不足以推翻判決認定。法官諭知候核辦。