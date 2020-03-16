快訊

抓到了！永和盧禮勇居家檢疫卻趴趴走 在北市被逮

許志堅貪汙想再審 律師辯行賄者「Who is she？」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
新北市前副市長許志堅涉不違背職務收受賄賂罪遭判刑10年定讞，許聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。記者王宏舜／攝影
新北市前副市長許志堅涉不違背職務收受賄賂罪遭判刑10年定讞，許聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。記者王宏舜／攝影

新北市前副市長許志堅在寶興公司所提新店廣明都更案索賄，前年遭判刑10年，褫奪公權5年，業務登載不實罪判4月得易科罰金之刑定讞。入監服刑的許聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，許堅稱沒有違背職務的行為、沒有收賄，法官則對他收名表、收金條，直斥「你不知道要避嫌啊？」。

本案原有7名被告，除了許志堅，他兒子許士耘、胞兄許志遠，也被以涉業務登載不實罪判3月徒刑，得易科罰金，兩不法所得中各拿到197萬元須沒收；程序參加人、許志堅父親許昭英拿到114萬元也得交出，女兒獲取香奈兒、蕭邦表也沒收。

涉交付賄賂的弘盛開發公司實際負責人周麗惠，因北院依協商程序為協商判決，獲緩刑。許志堅被認定經白手套周麗惠之手，自2011年5月至2014年6月三年間，按月收取11萬元現金匯入兄長許志遠、兒子許士耘帳戶，另單筆收受91萬元。周女還以賀壽名義致贈21萬元蕭邦表給許，買19萬元蕭邦表、18萬元香奈兒表給許的女兒許儀彬當結婚禮物，另送價值47萬元的2塊金條給許。

許辯稱與周女的家庭是世交，兩家人經常餽贈禮物，金條是請周女代購。周女與檢察官認罪協商、承認行賄。寶興公司2008年向新北市政府提送新店廣明都更案，許利用職務協助都更案加速進行，指導周麗惠轉告業者應補正程序，隨後批示將都更案排入議程。

今天開庭時，許94歲老父親也來旁聽，服刑中的許身形明顯瘦了一圈。法官詢問許聲請再審的理由，許提出的多是不服法院判決的看法，包括「收賄不可能分期」、「不可能把父親、兄弟、子女拉下水」，法官告知「證據取捨不構成再審原因」，詢問他足以撼動確定判決的新事實、新證據。

律師主張依釋字146號解釋和刑事訴訟法第420條再審，在庭上問「周麗惠是誰？為什麼要行賄？」，還問「Who is she？」，稱寶興公司的登記資料沒有周女和胡元龍。律師還說，許是鄉下小孩，經「歷練再歷練」，操守不好早就「fire掉」了，法院判決「冤枉好人」。

法官質疑許志堅權位高，難道不知不違背職務收賄也違法？還批「東西都收了，官職不能有這種行為！」。許辯稱周麗惠收子女當乾兒子、乾女兒，還是女兒的「好命婆」，兩家交往密切。

檢察官認為法院已就犯罪事實詳盡調查，聲請再審理由不足以推翻判決認定。法官諭知候核辦。

都更

延伸閱讀

新北前副市長聲請再審坦承收錢 法官斥「不懂避嫌」

才剛蘭嶼跳海 王世堅因未據實申報債務遭監院罰18萬

未據實申報債務 王世堅遭監察院罰18萬元

女韓粉臉書PO文指陳菊貪汙 法院今判她賠25萬並道歉

相關新聞

假賣預售屋詐千萬 建商涉詐欺被起訴

北部一名江姓男子於2010年起陸續花費上千萬元購買文山區62坪預售屋，入住後收到「屋主」寄發的存證信函，才發現背了房貸卻...

彰檢檢察官赴法國旅遊 自主管理兩周…4庭期延期

新冠肺炎疫情升溫，已有30多個國家被列為第三級警示區國家，彰化地檢署日前也有檢察官前往法國旅遊，回國後已進行自主健康管理...

大股東打著「乖乖總裁」名號參選議員 落選後怒告股東會揭穿他

知名零食公司乖乖的張姓大股東，2018年間打著「乖乖總裁」名號參選金門縣議員，卻被乖乖登報要求不要再對外自稱總裁，也不要...

台北客運煞車婦人跌倒腦死 司機獲判無罪：沒有急煞

台北客運一名柯姓司機被控開車未保持安全距離又急踩煞車，致乘車陳姓婦人重心不穩跌倒，傷及腦部死亡，涉過失致死；柯否認，強調...

新北前副市長聲請再審坦承收錢 法官斥「不懂避嫌」

新北市前副市長許志堅被控收賄、協助業者推動都更案，遭判10年確定並服刑中，許聲請再審，高院今天開庭，許否認犯罪但坦承收錢...

小學畢業被原審記錯成高中 他打死人上訴獲判少關30天

屏東周姓男子3年前遭控酒後涉拿米酒瓶狠砸林姓男子頭部，再緊掐脖子造成對方當場無力倒地，送醫搶救2天多仍因腦部重傷不治。一...

酒駕撞死台大高材生 設計師判刑5年半

從事室內設計的林姓男子，前年10月與友人餐敘飲酒，酒後仍開車上路，結果在新北市泰山區撞死就讀台大研究所的林姓高材生，酒測...

業配廣告穿警察制服露臂章闖禍 網紅HowHow獲不起訴

知名Youtuber陳孜昊「HowHow」，去年拍攝洗髮精業配廣告時，穿著警察制服扮演警察臨檢情節，竟露出台北市警局的臂...

地下期貨對賭當日輸贏 男改名重操舊業又被訴

北市一名男子陳泰良於2013年至去年間與其胞兄、賴姓妻子等親友組成「call客集團」招攬客戶投注下單，經營地下期貨，不法...

誤認男子香爐小便 他替宮主出氣毆死人判10年

屏東縣余姓男子前年誤以為陳姓男子在牡丹鄉某間廟宇的香爐小便，由於該廟宇的宮主余都稱為姑姑，他認為陳沒尊重姑姑，涉氣得出手...

才剛跳完海 王世堅立刻遭監院罰18萬

監察院今天發布157期廉政專刊，除公布行政院政務委員陳美伶、羅秉成，及立法院前院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、及多名立委的財產申報資料外，有扶龍王稱號的民進黨北市議員王世堅，因未據實申報債務，也被監察院認定申報不實，遭罰鍰18萬元。

檢察官轉業當律師 遇仙人跳遭詐84萬

檢察官轉業的吳姓律師，前年疑遭陳男等人設局仙人跳，由同夥劉女藉諮詢法律問題，至吳的住處飲酒聊天，劉女趁吳酒後偷拍他裸露上...

熱門新聞

影／60萬大重機看到GTR跑車飆速追上去 慘撞百萬凌志

影／彰化繼父打死4歲兒丟門口 生母目睹未送醫

4歲兒子吵鬧 繼父毆子丟門口致死

4歲童被毆家門口斷氣 鄰居懊悔：早知就報案

台南騎士捲進大貨車右後輪 當場失去生命跡象

高雄某藥局涉囤醫用口罩1片10元賣21萬片 遭函送法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。